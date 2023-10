Trópusi ciklon az Arab-tengeren

Alapvetően nem túl gyakori, hogy az Arab-tengert trópusi ciklonok érjék el, de az egyre melegebb tengervíz miatt az elmúlt években ezek a ciklonok egyre többször kialakultak. Az India nyugati partjaitól Afrika keleti és az Arab-félsziget déli partjai közt elhelyezkedő tengeren a 2010-es évek közepétől kezdtek megszaporodni e ciklonok. Ez alapvetően meglepetésnek számítana, mivel e régió – a ciklonokban bővelkedő Bengáli-öböllel szemben – hűvösebb tengervíz és kedvezőtlenebb szelek a jellemzőek.

A Tej ciklon útvonala Forrás: Wikimedia Commons

Azonban az Arab-tenger vízhőmérséklete mind a felszínen, mind a mélyebb rétegekben egyre magasabb, ez pedig kedvez az intenzívebb ciklonoknak. Az elmúlt néhány évben a korábbi rendszer felborult: az Indiát érintő ciklonokból 2018-ban hétből 3, 2019-ben nyolcból 5, 2020-ban és 2021-ben ötből 2 e területen alakult ki. Jelen pillanatban is van egy ciklon a Bengáli-öbölben, amely a Hamoon nevet viseli.

A Tej ciklonról két felvételt mutatott be az Earth Observatory. Egyrészt a NOAA-20 időjárási műhold október 23-i látható tartományú felvételét az Arab-félsziget déli partjainál, másrészt a Nemzetközi Űrállomásról még október 20-án készített fotót, amikor a ciklon még az Arab-tenger közepén járt.

A Tej névnek a magyar tej szóhoz semmi köze, a nevet India adta, és a jelentése ragyogó, erős fényű. A ciklonok nevéről még a szezon előtt összeállítanak egy listát a térség meteorológiai szervezetei.

A ciklon október 22-én érte el a legerősebb fázisát, ekkor egy 3-as kategóriájú hurrikánnak felelt meg. Bár a szárazföldhöz közeledve gyengült, még így is fontos figyelni rá: egy olyan területen, ahol az éves csapadék 100 milliméter, e ciklonból akár 500 milliméternyi esőt is várnak. Ez öt teljes évi csapadékhozamnak fele meg. Jemen déli részén szükségállapotot hirdettek emiatt, és bezárták az iskolákat. Ománban Szalála kikötőjét ideiglenesen bezárták, és egy kórházat is evakuáltak a ciklon miatt.

Az ISS fedélzetéről még október 20-án fotózták le a ciklont. Forrás: Earth Observatory

Az ENSZ élelmezésügyi szervezete, a FAO figyelmeztetése szerint a ciklonnal érkező csapadék kedvező feltételeket teremt a sáskajárás kialakulásához. A sok csapadék miatt hirtelen kizöldülő tájon a sáskák tömegessé válhatnak, és tovább is szaporodhatnak. Az ilyen időjárási helyzetek rendszeresen megelőzik a sáskajárásokat. Kelet-Afrika és az Arab-félsziget sáskajárásai az elmúlt években valószínűleg a hasonló ciklonokhoz köthetően alakultak ki.