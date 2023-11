Erózió formálhatta a gízai szfinx eredeti alakját

A sivatagok rendkívüli sziklaformákkal ejtik ámulatba az embert, különféle alakzatokat váj ki a szél és a hőingás az egyes, eltérő keménységű kőzetrétegekből. Ezekbe, ahogy a felhőformákba is, az ember könnyedén beleképzel valami ismert alakot, erről világszerte megszámlálhatatlan mennyiségű elnevezés is tanúskodik. A New Yorki Egyetem kutatói azon gondolkodtak el, hogy vajon miféle kőzetek várták azokat az ókori egyiptomiakat, akik Gízában a szfinxet megalkották. Könnyen elképzelhető, hogy a természetes folyamatok már egy, a szfinxhez hasonló alakzatot kínáltak fel, amelybe könnyű volt beleképzelni a mitikus lényt.

Jardangok az egyiptomi sivatagban. Forrás: Wikimedia Commons

A kutatók azokat a körülményeket rekonstruálták, amelyek 4500 éve fennállhattak a régióban, kiderítették, milyenek lehettek a szélviszonyok, majd számításokkal modellezték, hogy ezek egy sziklatömböt mi módon faraghatták a légáramlatok.

A kutatók folyadékdinamikai kísérletekkel igazolták, hogy a gyorsan áramló közeg egyszerűen kialakíthat a szfinxhez hasonló alakzatot. E sziklatömb könnyen lehet, hogy eredetileg egy volt a térség jardangjai – szél formálta szirtjei – közül, amelyet azután az emberi kéz munkája alakított a mai, jól ismert formájú szoborrá.

Az amorf sziklatömb az áramlatok hatására szfinx-szerű alakot öltött. Forrás: NYU’s Applied Mathematics Laboratory

A kísérletek során az egyiptomi sivatag kőzeteit utánozva egy agyagtömbbe foglalt keményebb kőzetet tettek egy kamrába, és vizet áramoltattak rajta keresztül. Itt a víz ugyanazt az eróziós munkát végzi el, mint az egyébként is folyadékként viselkedő levegő – csak épp sokkalta gyorsabban.

Az áramlatok ügyes szobrászok voltak, elősegítették, hogy a jellegzetes fekvő oroszlán alakzat alapja létrejöjjön. Forrás: NYU’s Applied Mathematics Laboratory

A szfinx fejének helyén elhelyezett kemény kőzetet szépen körbefaragták az áramlatok, kialakult a szoborra jellemző nyak, kialakult az előrenyújtott mancsok szintje, a hát pedig ívelt alakot öltött.

„Az eredményeink egyszerű magyarázattal szolgálnak a szfinx-szerű sziklaformák eróziós eredetére. Az elképzeléseinket alátámasztják azok a ma is létező jardangok, amelyek ülő vagy fekvő állatra hasonlítanak.” – magyarázta Leif Ristroph, a kutatásról készült, és hamarosan a Physical Review Fluids szakfolyóiratban publikálandó tanulmány egyik szerzője. A kutatók szerint az eredmények a geológusok számára is fontosak lehetnek, megmutatva azt, hogy miként terelik el a nem egyforma keménységű sziklák egyes részei az áramló levegőt.