A város vezetése hőszigetekkel segíti a nyári hőség elviselését

A négyéves projektet bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, a városok hőmérséklete jellemzően magasabb a szomszédos mezőgazdasági területeknél, de a településeken belül is találhatók olyan nagy felületű burkolt helyek, melyek melegebbek környezetüknél. Ez rontja az emberek komfortérzetét, de hosszú távú egészségügyi hatásokkal is jár.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, azzal, hogy a klímaváltozás miatt növekszik az átlaghőmérséklet a hőszigethatás következményei is egyre jelentősebbé válnak.

A szellőzést szolgáló szélfolyosók kialakításával, fák és általában növényzet telepítésével, zöld tetők és homlokzatok alkalmazásával, világosabb színek és hűvösebb burkolatokkal, csökkenthető a városi hőmérséklet, így enyhíthető a hőszigetek hatása és javíthatók a városlakók életkörülménye. Az önkormányzat nemcsak saját munkafolyamatait szeretné ennek megfelelően átalakítani, hanem ezt a gyakorlatot a lakossághoz és a helyi vállalkozásokhoz is el akarja juttatni.

Az önkormányzat több olyan beavatkozást is tervez, mellyel példát mutathat a hőszigetek csökkentésére. A Kossuth Lajos sugárút belső szakaszán feltörik az út melletti sávot, és zöldterületet hoznak létre, az IKV Zrt. által kezelt egyik társasházat és a város egyik legforgalmasabb tömegközlekedési csomópontjában, az Anna kútnál a megállókat is úgy alakítják át, hogy mérsékeljék a lokális hőmérsékletet.

Makádi Balázs, a Motiváció Oktatási Egyesület alelnöke kifejtette, a projekt részeként a jó gyakorlatok megosztására városi klíma-kerekasztalt hoznak létre, részben szemléletformáló programként pedig Szeged néhány oktatási intézményében a diákokat és pedagógusokat bevonva tervezik meg a nagy, lebetonozott udvarok átalakítását.

Bojtos Ferenc, a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület irodavezetője elmondta, a civil szervezet óvodák és iskolák számára dolgozott ki oktatási programot az intézmények zöldítésére, emellett a tudás átadásával helyi kezdeményezések sorozatát szeretnék támogatni.