Az erdőtüzek után maradt hamu hatása

Egy új, nemzetközi kutatás a bozóttüzek, erdőtüzek pozitív hatásáról számolt be, ami kis részben ellensúlyozhatja a rengeteg problémát, amit egyébként e tüzek okoznak. A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzé tett kutatási eredmények szerint a füstből a tenger fölött kiülepedő hamu képes táplálni a tengeri algákat.

Korábbi kutatások már feltárták, hogy e tüzek hamu és korom szemcséi hosszú ideig a légkörben maradhatnak, ám ha kihullanak, akkor tápanyagot jelentenek a szárazföldi élővilág számára. Azonban a tavak és a folyók esetében a hamuban lévő anyagok, például fémek mérgező hatásúak, így halpusztuláshoz is vezethet egy ilyen esemény.

A Thomas-tűz füstje az óceán felett, 2017 december 14-én. A tüzet csak egy hónappal később sikerült eloltani. Forrás: Earth Observatory

A mostani kutatásban egy hatalmas, 2017-es kaliforniai tűzvész füstfellegét és annak hatásait tárták fel. A Thomas-tűz nevet kapott katasztrófa során 1140 négyzetkilométer égett le, a műholdfelvételekből pedig kiderült, hogy a füst több mint 1000 kilométerre behatolt az óceán fölé. Felmerült, hogy vajon milyen hatású ez az óceánok élőlényeire? Ehhez a kutatók laborkísérleteket végeztek a tűzvész során kihullott hamu begyűjtött mintáival.

A hamut elkeverték tengervízzel, majd olyan tengeri egysejtűeket tettek bele, amelyek a füst alatti tengeri területen élnek. Néhány naponta megmérték, mennyi volt a keverékben az élő anyag. A kísérletet minden évszakban elvégezték, az akkori fényviszonyokkal és az akkori tengervízzel, mikrobákkal. Kontrollként tiszta (hamu nélküli) tengervizet vizsgáltak ugyanígy.

Az hamar kiderült, hogy a mikrobák igen gyorsan rávetették magukat a hamuban lévő nitrogénvegyületekre, amelyek az élet alapvető építőelemeihez kellettek. Érdekes módon foszforvegyületek nem oldódtak ki a hamuból – ez egy másik fontos alapanyag, amelynek hiánya általában fékezi az élőlények szaporodását.

Ábra a füstből az óceánba hulló szemcsék sorsáról. Forrás: Proceedings of the Royal Society B

A mérésekből arra jutottak, hogy a tavaszi időszak kivételével a plankton néhány nap alatt megkétszereződött (tavasszal nem tapasztaltak különbséget a kontroll mintákhoz képest)! A kutatók szerint ez azt jelenti, hogy a hamu, ha az óceánba hullik, erőteljes fitoplankton-növekedést eredményez. Kalifornia esetében a tenger nitrogéntartalma erősen változik az évszakok során, és amikor az erdőtüzek szezonja tart, általában kevés van e tápanyagból a vízben. Így a kaliforniai tüzek ínséges időben segítenek a fitoplantonnak, amelyről tudjuk, hogy a tengeri élővilág alapját képezi.

A kutatók szerint a világ más helyszínein más anyagokat is tartalmazhatnak az erdőtüzek hamuszemcséi. Azt azonban már tudjuk, hogy például Ausztráliában is tapasztaltak növekedést az algák mennyiségében a nagy bozóttüzeket követően.

A vizsgálatok nem találtak olyan hatást, amely szerint a tengeri élővilágra mérgező volna a vízbe hulló hamu.