Ámbráscet-rezervátumot hozott létre Dominika

A védett területen megtiltják a kereskedelmi célú halászatot és a nagy tengerjárók közlekedését.

A 800 négyzetkilométernyi rezervátum a 751 négyzetkilométeres, 75 ezer lakosú szigetország nyugati partjai közelében azért ideális menedék a veszélyeztetett nagy ámbráscetnek, mert a kulcsfontosságú élőhelyen biztonságosan nevelkedhetnek az utódai és elegendő táplálék is van számára – indokolta a döntést közleményében a dominikai kormány.

A tudósok szerint a tengeri védett terület létesítése nemcsak azért fontos lépés, mert menedéket nyújt az állatoknak, hanem azért is, mert a klímaváltozás elleni küzdelemben is szerepet játszhat. A nagy ámbráscetek ugyanis a felszín közelében ürítenek, mert a nem létfontosságú életfunkcióikat leállítják, amikor mintegy 3000 méteres mélységbe merülnek. Tápanyagban gazdag ürülékük táplálja a planktonokat, amelyek viszont megkötik a légkörben lévő szén-dioxidot, és mikor elpusztulnak, azzal együtt süllyednek az óceán fenekére.

Nagy ámbráscet Dominika partjainál Forrás: Getty Images

Shane Gero bálnabiológus, a dominikai ámbráscetprojekt alapítója arra is rámutatott, hogy a Dominika közelében élő ámbráscet-populáció többet ürít más ámbrásceteknél, aminek egyelőre nem tudják a pontos magyarázatát. Lehet, hogy többet esznek vagy a táplálékukban van valami különleges. Gero szerint viszont bizonyos szempontból ezzel segítenek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

A Dominika környékén élő ámbráscet-populáció kevesebb mint 500 példányból áll, és más ámbráscetektől eltérően nem vándorolnak túl nagy távolságokra. A nőstényeknek 5-7 évente születik egy utóda. Gero szerint több mint 60 éves példányok is vannak a populációban.

A dominikai kormány szerint a rezervátum a fenntartható kisüzemi halászatot nem érinti, ugyanakkor olyan nemzetközi hajózási útvonalat jelölnek ki, amely megvédi az akár 16-18 méteres állatokat a hajókkal való ütközéstől, ami gyakori oka a példányok pusztulásának. Emellett a turisták számát is korlátozni fogják, hogy ezzel is biztosítsák a rezervátum nyugalmát.

Az apró szigetország miniszterelnöke, Roosevelt Skerrit közleményében Dominika „értékes polgárainak” nevezte a felségvizeiben élő ámbrásceteket.

A Pristine Seas természetvédő szervezet becslései szerint a dominikai vizekben élő több száz ámbráscet jelenléte évi 4200 tonna szén-dioxidot von ki a levegőből, ami egyenlő 5000 autó forgalomból való kivonásával.