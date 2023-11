Rózsaszínűvé vált egy tó Hawaii-n

Maui szigetén található a Kealia Pond Nemzeti Vadmenedék természetvédelmi területe, amely a Hawaii-szigetek igen kevés megmaradt vizes élőhelyeinek egyike. A terület a nyár végi időszak során kevesebb, a csapadékosabb téli hónapok során több vizet kap, ennek függvényében változik a tó vízmélysége is. A terület rengeteg bennszülött állatfajnak nyújt menedéket, otthont.

2023. október végén a víz rózsaszínűvé vált, a vízből a helyi hatóságok mintákat vettek elemzés céljára. Eleinte attól tartottak, hogy valamilyen mérget termelő alga virágzása idézte elő az elváltozást, ám szerencsére a vizsgálatok ezt megcáfolták. Az elemzéseket a Hawaii Egyetem végezte el, és arra jutottak, hogy a vízben élő sótűrő halobaktériumok hatására vált Barbie-rózsaszínűvé a tó. A pontos baktériumtörzs még azonosításra vár, azonban a víz így is turistalátványossággá vált.

Ezek az egysejtűek olyan vizekben tudnak elszaporodni, amelyeknek szokatlanul magas a sótartalma, a Hawaiin lévő tó esetében a tengervíz kétszeresére dúsult a só mennyisége. Ez nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy a terület kevés csapadékot kapott, így a tóba jutó patakvíz is sokkal kevesebb volt a szokásosnál. A szakemberek szerint, ha jelentősebb csapadék érkezik, az a rózsaszín árnyalat végét is jelentheti, ha felhígul a sós víz, a baktériumok már nem fogják olyan jól érezni magukat benne és megszűnik az uralmuk.

Bret Wolfe, a tóra felügyelő vezető szerint senki se tapasztalt még hasonlót, még az idős önkénteseik se, akik közül sokan már 70 éve itt élnek. Máskor is voltak szárazságok és így a tónak is magasabb volt a szokásosnál a sótartalma, de nem vált rózsaszínné. Wolfe hozzátette, jobban örülnének, ha nem a víz szokatlan színe, hanem a terület élővilága miatt jönnének a látogatók.

Azonban a szárazság idén extrém mértéket öltött, ehhez köthetőek azok a rendkívüli károkkal járó tüzek is, amelyek Maui szigetén számos halálos áldozatot is követeltek 2023 nyarán.