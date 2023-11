Repülési tesztek egyszerre két bolygón

Az Ingenuity, vagy ahogy a rajongói becézik, Ginny 2,5 év alatt már 66 alkalommal emelkedett fel a ritka marsi légkörbe, sokszorosan felülmúlva az eredeti, 30 napos küldetését. A marsi helikopter rengeteg tapasztalatot nyújtott már a járműtervezőknek, akik már a következő generációs marsi helikoptert készítik. A NASA JPL telephelyén létezik egy űr-szimulációs tesztcsarnok, ahol a hasonló eszközök vizsgálatát végzik. Ez egy 8 x 26 méteres terület, ahol már számos legendás űrszondát (pl. Voyager, Cassini) teszteltek azok repülése előtt. Azonban bármennyire is igyekeznek, nem lehet tökéletesen imitálni az űrbéli körülményeket, ez esetben a marsiakat, hisz a földi gravitáció adott, és a légkörünk is sűrűbb a marsinál. Emiatt is olyan nagyszerű, hogy a Ginny révén valódi körülmények közepette lehet teszteket végezni.

A következő helikopter szénszálas rotorlapátja mintegy 10 centivel hosszabb lesz, kissé más alakot terveztek neki, és kissé erősebb is lesz, mint a Ginny rotorlapátja. Az ilyen változás azt teheti majd lehetővé, hogy nagyobb helikoptert reptessenek a Marson, a jelenlegi tesztekben a hangsebességet egészen megközelítő gyorsasággal forog a rotor.



A következő marsi helikopterre többek közt a kőzetminta hazaszállítási projektben lehet majd szükség. A mostani tesztek során percenként 3500 fordulattal vizsgálták a rotorlapátokat, ez 750 fordulattal több, mint amire a Ginny képes. Eközben a Marson olyasmit hajtott végre a Ginny, amiről az irányítók nem is álmodtak korábban.

„Az elmúlt 9 hónapban megdupláztuk a maximális repülési sebességet és a repülési magasságot is, növeltük a függőleges és vízszintes gyorsulást, de még lassabban landolni is megtanultunk” – mondta Travis Brown, az Ingenuity főmérnöke. Ezek a tesztek felbecsülhetetlen értékű adatokkal szolgálnak a jövő marsi helikoptereinek tervezői számára.

Fantáziakép: a marsi kőzetmintákat hazaszállító akció részeként újabb helikopter is repülhet a Mars ritka légkörében. Forrás: NASA – JPL / Caltech

A Ginny repülései általában 2-3 percesek. Bár az eszköz képes gyorsabb repülésre, a navigációs rendszerét, ami a kamerán át látott felszíni alakzatok, kövek felismerésén alapul, a túl nagy sebesség kissé megtréfálja, így a helikopter eltévedhet. Emiatt a nagyobb sebességű repüléseket csak úgy lehet tesztelni, ha a helikopter egyre magasabbra emelkedik. Nemrégiben, a 61. repülése során új magassági rekordot is felállított a Ginny, 24 méterre emelkedett a talajtól, a 62. repülése során sebességrekordot döntött meg, 10 méter per másodpercre, miközben megvizsgált egy helyszínt a Perseverance rover tudományos csapata számára. Hamarosan újabb gyorsasági tesztekre kerül majd sor, amelyek során még néhány billegő manővert is végrehajtanak. Az ezek nyújtotta adatok a marsi helikopterek viselkedésének modelljéhez szolgálnak majd rendkívül fontos információkat.