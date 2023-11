Égi jelenségek 2023. december első felében

Az év legmegbízhatóbb meteorraja: a Geminidák

A Geminidák azon kevés meteorrajok közé tartozik, amelyek már a kora esti óráktól élvezhető égi színjátékot produkálnak, akár már este 6-tól is érdemes lehet figyelni az égboltot. A raj már aktív, bármelyik éjjel láthatunk ehhez tartozó meteorokat, ám a csúcs december 14-én lesz. A raj maximumát erre az éjszakára várják az előrejelzések, az éjfél körüli időszakban akár óránként 70-80 meteort is láthatunk derült időben, sötét égen. Akinek megfelelő észlelőhelye van, ahol néha kicsit meg tud melegedni, érdemes lehet akár az egész éjszakát kinn tölteni!



A Geminidák nem egy üstökösből, hanem a különleges (3200) Phaethon kisbolygóból eredő porszemcsék ajándékai. A kisbolygó, máig sem tökéletesen értett okból, napközelsége idején üstökös jellegű aktivitást mutat, és felszínéről porszemcsék szabadulnak ki, amik aztán a pályája mentén szétszóródnak. Földünk december első felében találkozik e porral, a karácsonyig terjedő időszakban láthatjuk e raj meteorjait. A raj radiánsa az Ikrek csillagképben van, de az égen bárhol felbukkanhatnak a meteorok, igyekezzünk a zavaró fényektől leginkább mentes égrészt választani a meteorleséshez. Mint minden meteorraj esetében, itt is fontos, hogy lehetőleg fényszennyezéstől távoli, sötét égen kövessük az eseményeket. Az idei maximum idején szerencsére a holdfény nem fogja zavarni a megfigyelést!

Hold-Vénusz együttállás 9-én hajnalban

Vénusz és Hold 9-én hajnalban Forrás: Stellarium

Hajnali 4-kor még picit több mint 5 fok lesz a 15 százalékos sarló és a Vénusz között, napkelte idejére ugyan közelebb kerülnek egymáshoz, de nem lesz jelentősen kisebb a távolságuk. A szebb égi fényviszonyok miatt érdemes kicsit korábban nézni: 6 óra körül 20 fokos magasságban már városi épületek közt is megpillanthatjuk őket, ekkor már elkezd pirkadni, de még elég sötét lesz az ég, csak a látóhatáron dereng fel némi fény (városban ezt észre se vesszük).

Hajnali holdsarló 11-én

3,5 százalékos megvilágításban kel fel a Hold, könnyen meglátható, bár elég vékony. A délkeleti égre kell jó rálátással rendelkeznie annak, aki szeretné a vékonyka sarlót megfigyelni. A holdkelte ideje keleti határainknál 05:33, Budapesten 05:44, nyugaton 05:53 lesz. A már pirkadó horizonton felbukkanó sarló mellett a megvilágítatlan oldalt a derengő földfény teszi majd láthatóvá.

Alkonyi holdsarló 14-én

Alkonyi holdsarló Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

Ha a Geminidák megfigyelése előtt a 3,5 százalékos holdsarlót is szeretnénk még látni, akkor napnyugta után nem sokkal menjünk olyan helyre, ahonnan jó a rálátásunk a délnyugati horizontra. A sarló megpillantásához ideális időpont a keleti határainknál 16:09, Budapesten 16:20, nyugaton 16:31 lesz. A sarló ekkor alig több mint 3 fokon jár, így tényleg érdemes jó kilátású helyről figyelni. Innen még kb. fél óránk van holdnyugtáig.

Merkúr az alkonyi égen

Alkonyi Merkúr – a bolygót nem sokan fotózzák, pedig nagyon szép, ahogy a piros horizont felett ragyog, még ha nem is olyan fényes, mint a Vénusz. Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

A hónap első heteiben jól megfigyelhetjük a ritkán látható belső bolygót. Mintegy 1 óra 15 perccel nyugszik a Nap után, ami nem tűnik soknak, ám elég fényes is lesz a bolygó, ezért ha a horizontra rálátunk, akár már fél órával napnyugta után is észrevehetjük. December 14-én kb. 7,5 fokra tőle a holdsarlót is láthatjuk majd.