A gyilkos szén

A Texasi Egyetem számolt be arról, a Science folyóiratban publikált kutatási eredményről, amely szerint a Medicare egészségbiztosító rendszerben nyilvántartottak közül 460 ezer fő haláláért tehetőek felelőssé a szénerőművek. A rendszer 1999-2020 között 32,5 millió halálesetet regisztrált.

A szénerőművekből a légkörbe kerülő szennyező anyagok közt az életre és az egészségre legveszélyesebb a PM2,5 szemcsenagyságú szállópor. E szemcsék a légutak mélyére jutnak, befolyással vannak a tüdő, illetve a szív- és érrendszer működésére. A kutatók 480 amerikai szénerőmű kibocsátási adatait vizsgálták át, és arra jutottak, hogy jóval veszélyesebbek ezek az erőművek, mit eddig gondoltuk. Az összes, szállóporhoz köthető haláleset közel negyedét tette ki a szénerőművek hatása az elmúlt 20 évben.

Szénerőművekhez köthető PM2,5 szállópor mennyisége az egyes években. Forrás: Science

A 20 éves intervallumban 460 ezer emberéletet követeltek, csak Ohio és Pennsylvania államokban 103 ezer fő halála köthető hozzájuk. A 10 legsúlyosabb hatású erőmű esetében kiszámolták, hogy egy-egy erőmű 5000 embert ölt meg a károsanyag-kibocsátása révén! A kutatásban nem szerepeltek azok az emberek, akiknek nem volt egészségbiztosításuk, illetve, akik 65 év alatti korosztályba tartoztak.

A halálesetek száma 1999-ben volt a legmagasabb, és fokozatosan csökkent, mivel időközben számos légtisztasági intézkedést bevezettek, illetve számos erőmű be is zárt. Ennek hatására 2020-ban az 1999-es halálozásnak már csupán az 5 százaléka volt az erőművek számlájára írható. Ezt számos erőmű egyedi kibocsátási adataiban is jól lehet látni. A jövő útja azonban a még tisztább levegőhöz ezeknek az erőműveknek a bezárásán át vezet majd.

A szénerőművek légszennyezése miatti halálozás igen jelentősen csökkent, de még mindig nem nulla. Az egyes színek az egyes államokat jelzik. Forrás: Science

„A szénhez köthető finomszemcsés porról úgy hittük, hogy csak egy a légszennyező anyagok közül, azonban kiderült, hogy sokkal károsabb hatása van, és a hozzá köthető halálozást nagyon alábecsültük” – magyarázta Lucas Henneman, a kutatás vezetője. Ez egyértelműsítette, hogy a szénerőművek légszennyezésének csökkentésével közvetlenül lehet emberéleteket megmenteni.