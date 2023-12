Nagy felbontású Mars-térkép gépi tanulással

Minél jobb egy térkép felbontása, annál jobban fel lehet azt használni. A marsi landolásokhoz eléggé fontos adalék például az, hogy milyen a terep domborzata, vannak-e szanaszét heverő sziklák, sík vagy lejtős-e a terep. Egy német vezetésű nemzetközi kutatócsoport 50 centis felbontású Mars-terepmodell elkészítését tette lehetővé, különféle rendelkezésre álló mérési adatok alapján, gépi tanulással. Az Earth and Space Science folyóiratban publikált kutatásról az EOS földtudományi hírportál számolt be.

A modell elkészítésében olyan adatokat használtak fel, amelyeket a Perseverance rover landolási helyszínének felméréshez eredetileg alkalmaztak, majd összevetették a valós terepi adatokkal a modell által készített 3D térképet. A korábbi terepmodelleknél sokkal jobb felbontású, és a valódi helyszínt kiválóan tükröző adatok születtek.

A bal oldali oszlopban a HiRISE nagy felbontású felvételei, a jobb oldali oszlopban az új módszerrel, de a meglévő adatokból készült 3D modell térképe. Forrás: Earth and Space Science

A marsi digitális terepmodelleket korábbi küldetések fotói alapján állítják össze egy-egy új leszállás kiszemelt helyszínéről. Mivel a legtöbb sikertelen küldetés a landolásnál bukik el, nagyon fontos, hogy minél jobb legyen a terepmodell, mivel ehhez kell igazítani a leszállás technikai módszereit is. Bár az elmúlt évtizedekben igen sokat javultak a hasonló modelljeink, egy landolásnál még a méteres felbontás is kevés lehet, ennél is jobbat kell elérni a biztonsághoz. A kutatók egy MADNet nevű mélytanulásos modell segítségével készítették el a Jezero-kráter azon régiójának terepmodelljét, ahol a Perseverance landolt. A betanításnál 4-36 méter per pixel felbontású korábbi modell adataiból indultak ki, ezek összegzéséből készült el az új modell.

Az összehasonlításokból kiderült, hogy az új modell magassági adatai mindössze 9 centivel térnek el a hagyományos, fotogrammetria módszerével készült 3D modellhez képest, ez pedig igencsak jó eredmény. A lényeg azonban az, hogy ezt a már meglévő térképek alapján sikerült elkészíteni, és főként az olyan részletekben bizonyult kiválónak, mint a felszínen heverő sziklák, a dűnék vagy a kisebb kráterek megjelenítése. Emellett számos, a korábbi térképeken megjelent mesterséges képi melléktermékeket (pl. csíkozás) megszüntette. Ha valaki épp egy marsi küldetést tervez, a nagy felbontású modell ingyen hozzáférhető.