Hogyan válasszunk környezettudatosabb macskaeledelt? (X)

A felnőtt lakosság körében végzett, a macskatulajdonosok környezettudatosságát vizsgáló friss kutatás szerint sokan igyekeznek zöldebb mindennapi rutinokat kialakítani: a válaszadók 83%-a szelektíven gyűjti a hulladékot, 70%-uk csökkenti a felhasznált csomagolóanyagokat, 69%-uk pedig újrafelhasználható bevásárlótáskát használ. Összességében minden harmadik felnőtt tájékozódik a márkák, gyártók fenntarthatóságban vállalt szerepéről, és ezt ők a vásárlásaik során is figyelembe veszik.

Zöldbarát állatbarátok

Ez a tudatosság a kisállattartásra is kezd kiterjedni, még ha egyelőre csak részlegesen is, hiszen a megkérdezettek 13%-a tulajdonít nagy szerepet a macskaeledel gyártásának ökológiai lábnyomának. Amikor eledelt választanak macskájuknak, a gazdák számára kisállatuk egészsége a legfontosabb, de több mint felük már azt is elvárja a gyártóktól, hogy biológiailag lebomló csomagolóanyagokat használjanak – derül ki a PURINA felméréséből.

A kutatásból egyértelműen látszik, hogy a magyar macskatartók legnagyobb része a környezettudatosságot még mindig a csomagolások újrahasznosíthatóságában és a szelektív hulladékgyűjtésben méri, miközben egy állateledel környezettudatosabb előállítása során nem csak ezen a területen lehet sikereket elérni.

Miből áll egy macskaeledel karbonlábnyoma?

Bár valóban fontos, hogy az adott termék csomagolását minél nagyobb arányban újrahasznosított anyagokból állítsák elő, és olyan anyagokat és technológiákat alkalmazzanak, amellyel a csomagolás újrahasznosításra alkalmas lesz, de ezen túl érdemes megvizsgálni a gyártás többi folyamatát is.

„Egy állateledel karbonlábnyoma legnagyobb részt az összetevőkön, nyersanyagokon múlik, és ezt követi a csomagolás, majd a gyártás és a szállítmányozás. A megújult PURINA ONE DualNature esetében az üzletág egyesével vette célba ezeket a területeket, így a gyártás, a receptúrák, a logisztika és a csomagolás megváltoztatásával 15,7%-kal csökkentette a termék karbonlábnyomát a 2019-es alapértékhez képest” – árulta el Hőgyész Anna, a Nestlé Hungária fenntarthatósági vezetője.

A PURINA ONE DualNature-t multimodálisan – azaz közúti és vasúti rendszerek kombinációjával – szállítják a gyárak és a boltok között, hogy minimalizálják a szállító járművek szén-dioxid-kibocsátását. A PURINA ONE DualNature termékek gyártása során megújuló energiaforrásból származó elektromos áramot használnak, valamint változtattak egyes variánsok receptúráján is: ezekben a marhából származó alapanyagokat kisebb karbonlábnyomú, minőségi proteinforrással helyettesítették, például pulykával.

Ezek a változtatások nem rontanak a kedvenceinknek szánt eledelek minőségén: a prémium állateledelek elkészítésénél a legfontosabb szempont továbbra is társállataink jólléte, azonban a fenti törekvésekből is látszik, hogy tudatos vásárlói döntésekkel úgy is kedvezhetünk nekik, hogy közben a bolygó erőforrásait is kíméljük.

