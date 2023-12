Akkréciós korong egy galaxisunkon túli csillag körül

A csillagkeletkezés során a fiatal csillag körül egy porból és gázból álló, forgó korong alakul ki, amelyet akkréciós vagy protoplanetáris korongnak szokás nevezni. Eddig már számtalan efféle képződményt tudtunk megfigyelni, a saját csillagrendszerünkön belül. Nemrégiben azonban egy, a Tejútrendszeren kívül, a szomszédos Nagy Magellán Felhőben lévő korongra bukkantak rá csillagászok. A Nature folyóiratban közzé tett felfedezést az Európai Déli Obszervatórium és a Rice Egyetem ismertette.

A Nagy (balra, lenn) és a Kis (jobbra, fenn) Magellán Felhő az ESO fotóján, Forrás: ESO / J. Colosimo

Először az ALMA (Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres Hálózat) adataiban pillantották meg a HH1177-nek elnevezett szerkezetet a szakemberek, majd további megfigyeléseket is végeztek. A VLT (Nagyon Nagy Távcső) segítségével az akkréciós korongra merőleges, kialakulóban lévő csillagból kilövellő anyagsugarakat is felfedeztek. Azonban a feltételezést, miszerint egy akkréciós korongot látnak, csak úgy lehetett igazolni, ha azt is megfigyelik, amint jellegzetes forgó mozgást ír le a gáz a korongban. A korong csillaghoz közeli részén gyorsabb a forgása, mint a korong peremén, és a forgási sebesség különbsége jelenti ez esetben a bizonyítékot.

A kutatók ismét az ALMA méréseihez fordultak, és az anyag forgása miatt a róla érkező fény doppler-effektusának nyomát keresték. Az elektromágneses hullám megváltozik annak függvényében, hogy az azt kibocsátó objektum közeledik, vagy távolodik-e – klasszikusan ugyanez történik egy mentőautó szirénahangjával is, ahogy elszáguld mellettünk. A részletes mérések szerencsére meg is mutatták az akkréciós korong forgását!

A most megfigyelt nagy tömegű csillag, és a hozzá hasonlók rövid életűek, a rövidre szabott idő ez esetben azt jelenti, hogy egyes életszakaszai gyorsabban játszódnak le. Ráadásul igen nehéz őket megfigyelni, mivel a por, ami körbeveszi e születő csillagokat, el is fedi a fényüket. Azonban a 160 ezer fényévre lévő Nagy Magellán Felhőben egészen más összetételűek a fiatal csillagok körüli felhők, mint a Tejútrendszerben, és jóval kisebb mennyiségű bennük a por, így kevésbé zavarják a csillag láthatóságát. Ennek, és az egyre jobb megfigyelési technológiáinknak köszönhetően születhetett e felfedezés is.

Mozaik kép az objektumról és annak művészi interpretációjáról Forrás: ESO/A. McLeod et al./M. Kornmesser

A Nagy Magellán Felhő a Lokális Csoport tagja, a Tejútrendszer kísérőgalaxisa, amely kering körülöttünk. Szabálytalan alakú, mivel a Tejútrendszer és a másik szomszéd, a Kis Magellán Felhő gravitációs hatásai szétdúlták a szerkezetét. Igen aktív csillagkeletkezési régiók találhatóak benne, így remélhetőleg a mostani felfedezés csak a kezdet, és az egyre javuló technika, valamint a készülőben lévő óriástávcsövek segítségével további születő csillagokra és azok protoplanetáris korongjaira lehet majd rábukkanni benne.