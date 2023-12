Savasabb és melegebb az óceán

A Bermudák az Atlanti-óceán nyugati medencéjének közepén, a karolinai (USA) partoktól mintegy 1000 kilométerre található kis szigetcsoport. Az óceán folyamatos változásait csak hosszú távú megfigyelésekkel, mérésekkel lehet igazolni, egy ilyen méréssorozat kezdődött az 1980-as években a Bermudák közelében, a szigetektől kb. 80 kilométerre. A megadott helyszínen hetente vettek mintákat, azokat fizikai, kémiai és biológiai szempontok alapján is megvizsgálták, és most e vizsgálatok eredményeiből született meg egy új tanulmány, a Frontiers in Marine Science folyóiratban. A kutatást a kiadóvállalat ismertette.

„A kutatásaink azt mutatták, hogy az Atlanti-óceán északi szubtrópusi régiójában a vízfelszíni hőmérséklet 1 Celsius-fokkal emelkedett az utóbbi 40 évben. Ezen túl nőtt a sótartalom is, ám csökkent az oxigén mennyisége, továbbá az óceán savassága is emelkedett az 1980-as évek és a 2020-as évek közötti időszakban” – mondta el Nicholas Bates óceánkutató professzor.

A vízhőmérséklet átlagosan évtizedenként 0,24 Celsius-fokkal emelkedett, de az elmúlt 4 évben felgyorsult a melegedés, és ugyanezt a trendet látták a sótartalom emelkedésében is. Az élő szervezetek számára nélkülözhetetlen oxigén mennyisége 6 százalékkal csökkent. A savasság 30 százalékkal nőtt, ez pedig már befolyással van a mészvázas élőlényekre is. A kutatók úgy látták az adatokból, hogy felborult az óceán kémiai egyensúlya, a légkörből felvett szén-dioxid hatására.

Hasonló óceáni mérőállomások több más helyszínen (pl. Hawaii, Kanári-szigetek, Izland, Új-Zéland) is vannak a bolygónkon, és azoknál is a bermudaihoz hasonló tendencia rajzolódik ki az adatokból.