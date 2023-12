Égi jelenségek 2023. december második felében

Alkonyi holdsarló 15-én

A Hold 9,3 százalékát világítja meg Napunk ezen az estén, így könnyen észlelhető sarlóval találkozhatunk, ráadásul napnyugta után még több mint 2 órán át megfigyelhetjük a sarlót, mielőtt az is lenyugodna. Az optimális megfigyelési időszak 17 óta után kezdődik a csillagászati szürkület idején, már viszonylag sötét égi háttérrel, ám ha kicsit korábban, még pirosló látóhatárral fotózzuk, annak is megvan a maga hangulata. Ha az égi körülmények megfelelőek, még a nyári Tejút maradékát is megleshetjük a nyugati égen.

Hold-Szaturnusz együttállás 17-én kora este

A két égitest mintegy 4,5 fokra lesz egymástól, a 27 százalékos hízó Hold felett kereshetjük a Szaturnuszt, alacsonyan a délnyugati égen, 19 óra körül még 15 fokos magasságban járnak, így ekkor még városi környezetből is könnyebben megfigyelhetőek. Ha viszont jó rálátásunk van a horizontra. Holdnyugta előtt, 21 óra előtt kicsivel már a látóhatár közelében, ám egymástól csak 3,5 fokra járnak.

Téli napforduló Hold-Jupiter együttállással 22-én

Hold és Jupiter kora este, magasan a délkeleti égen Forrás: Stellarium

22-én hajnali 4:27-kor lépünk át a csillagászati télbe, így akár az első téli napkelte fotózásával is ünnepelhet, aki reggel ér inkább rá. A napkelte keleti határainknál 07:18, Budapesten 07:28, nyugaton 07:37 lesz. Ha azonban az időjárás megengedi, érdemes a napnyugtát kivárni. Ez a keleti végeken 15:44, Budapesten 15:55, a nyugati határ közelében 16:05 lesz.

Mivel a keleti égen emelkedő Hold ekkor 80 százalékos megvilágítású, így már akár napnyugtakor megkereshetjük, ahogy a mellette járó Jupitert is. Tiszta idő esetén könnyen láthatóvá válik a fényes óriásbolygó, ami napnyugtakor kevesebb mint 2 fokra lesz a Holdtól, annak jobb oldalán, egy leheletnyivel alacsonyabban. Az éjszaka előrehaladtával a két égitest távolsága jelentősen nőni fog, hajnal 3 felé nyugszanak, és ekkor már 6,5 fokra lesznek egymástól. Érdemes tehát kora este fotózni őket!

Telihold 26-án este

Telihold Forrás: Önök küldték / Babus Patrik

Kiváló lehetőség a bejgli lesétálására karácsony másnapján a telihold! 26-án a Hold még napnyugta előtt felkel, így magát a holdkeltét még nem nagyon láthatjuk a fényviszonyok miatt, ám ha 1-2 fokot emelkedik, érdekes látványt nyújthat. Ha megfelelő, a tájból kiemelkedő, körpanorámás észlelőhelyet találunk, ahonnan ugyanolyan tökéletes a rálátás az északkeleti és a délnyugati horizontra, a két égitestet egyszerre is megfigyelhetjük. Ehhez azonban tényleg tiszta idő szükséges, az épp felkelt Hold a még teljesen világos égen nem túl feltűnő. A december sajnos nem szokott igazán bőkezűen bánni a derült idővel. Igazodjunk a napnyugtához (vagyis már ezt megelőzően menjünk ki, ha mindkét égitestet egyszerre szeretnénk látni): keleten 15:46, Budapesten 15:57, nyugaton 16:08. A Hold majdnem egy órával előbb felkel, így kb. 25 perccel napnyugta előtt lesz egyforma magasan a két égitest – kb. 3 fokkal a horizont felett.

Hold-Jászol-halmaz együttállás 28-án

Égi kísérőnk mintegy 3,5 fokra jár a halmaztól, azonban a 92 százalékos megvilágítása miatt szabad szemmel nem sok esélyünk van megfigyelni a halvány halmazt mellette. Fotón megjeleníthetőek, így elsősorban fotós észlelőink számára jelenthet érdekességet ez az esemény.

Meteorok december végén

Az Ursidák meteorrajának radiánspontját a kék csillag jelöli, de meteorok bárhol feltűnhetnek az égen. Forrás: Stellarium

Karácsonyig még láthatunk a Geminidák rajába tartozó meteorokat, de a maximum (14/15-én éjjel) után gyorsan csökken ezek száma. A másik, viszonylag jó gyakoriságú raj ebben az időszakban az Ursidák, amely december 23-án hajnalban éri el maximumát, óránként kb. 8-10 meteorral. E raj radiánsa a Kis Göncöl mellett van, így a meteorok a Sarkcsillag közelségéből indulnak ki, így derült időben akár egy csillagíves fotó készítésével is összevonható a megfigyelése. A számítások azt jelzik, hogy nem 23-án, hanem az előző napi, 22-i alkonyat utáni időszakban lehet egy gazdagabb periódusa e rajnak, amikor közel 20-ra nőhet az óránkénti meteorszám. E meteorok a lassabbak közé tartoznak, ez azt jelenti, hogy a kevésbé fényesek is képesek nyomot hagyni a fotóinkon. Sajnos az erős holdfény e halvány meteorok megpillantását igencsak megnehezíti majd.