Hurrikánálló város

A város 2022 szeptemberében kapta az első hurrikánját, a 4-es kategóriájú Ian-t. A ciklon 241 kilométer per órás széllel és 430 mm csapadékkal érkezett, emellett a vihardagály magassága is elérte egyes helyeken az 5,5 métert. A viharrendszer 150 halálesettel és 112 milliárd dolláros kárral járt. Hogy lehet egy ilyen pusztító természeti csapást átvészelni? A BBC mutatta be a különleges város esetét.

Babcock Ranch Florida déli harmadában helyezkedik el, az Ian hurrikán útvonalának közepén, ám szinte érintetlenül megúszta a katasztrofális vihart, ahogy 2023-ban az Idalia hurrikán esetében szintén problémamentesen élték át lakói a helyzetet. Florida gyakran kapja a nyakába ezeket a ciklonokat, és mivel az állam sík területen helyezkedik el, ezért a sok csapadék különösen nagy problémát jelent a kb. féléves hurrikánszezonban. A klímaváltozással a viharok száma gyarapodni fog, s így a biztosítások mintegy 40 százalékkal többe kerültek már 2023-ban. Ilyen körülmények között különösen fontos, hogy az épületek képesek legyenek ellenállni a viharok csapadéka és szele jelentette kihívásoknak.

Babcock Ranch a semmiből nőtt ki 2018-ban, olyan területen, amely korábban mezőgazdaság és más emberi tevékenység miatt már csak kis részén őrizte meg a természetet. Ezzel elkerülték azt, hogy pusztítani kelljen abból, ami még megmaradt. A tervezés során a régi vízrajzi térképeket figyelembe véve a terület természetes lefolyásának megfelelően alakították ki az építmények és a tavak helyét. Ez azt jelentette, hogy a térség természetes vizes területeit meghagyva a többi terület mentessé válhatott a jelentős csapadék okozta károktól. Emellett a területen helyi, őshonos növényeket telepítenek, így az élővilág otthon érzi magát.

Fort Myers partját végigpusztította az Ian hurrikán, a néhány kilométerre lévő Babcock Ranch megúszta, a felkészültségének köszönhetően. Forrás: Wikimedia Commons

Úgy tűnik, Babcock Ranch ingatlanfejlesztője, Syd Kitson sikerrel járt. A viharállóság miatt a kötelező építészeti előírásoknál sokkal szigorúbb elvek szerint épült a város, persze ennek a költségei is jóval nagyobbak voltak. A város terveinek két fő motívuma az volt, hogy megőrizzék a természetet, és ellenálljanak az időjárási viszontagságoknak.

A modellváros rengeteg tava részint a szépséget szolgálja, részint pedig a csapadék tározórendszereként is üzemel. E település az első az USA-ban, amely kizárólag napenergiából nyeri elektromos áramszükségletét. Ez azt is lehetővé tette, hogy míg az Ian hurrikán nyomán Florida nagy részén áramkimaradás volt, a kisvárosban egyetlen házban se volt áramszünet, se az internet se az ivóvízellátás (a város saját vízművel is rendelkezik) nem szakadt meg.



Kitson, aki maga is itt lakik, elmondta: „A szél úgy dübörgött, mintha egy tehervonat robogott volna át a házamon. Emlékszem, arra gondoltam, ha ezt a terveknek megfelelően átvészeljük, az bizonyító erejű. De egészen addig nem lehetünk biztosak a dologban, míg nem esünk túl az éles teszten. Lehet kiváló a tervezés vagy a mérnöki munka, de nem lehetsz biztos a végkifejletben.” A vihar után körbejárva a területet néhány kidőlt pálmafán és útjelzőn kívül semmiféle kárt nem találtak.

Az Ian hurrikán telibe találta Babcock Ranch környékét Forrás: Earth Observatory

Ha nem fektettek volna be a viharállóságba az építkezéskor, több tízmilliárd dollárnyi kár keletkezett volna, ez azt is jelenti, hogy az ebbe fektetett összegek néhány év alatt megtérültek.

A város bizonyítja, hogy lehet a természetnek teret adva klímabiztos módon létrehozni egy települést. Hasonló kezdeményezések vannak még az USA területén, például Utah államban aszályálló település épül, Kaliforniában pedig a tüzek ellen védett, és egyre több település igyekszik valami módon fellépni az átalakuló klíma hatásai ellen. Kitson elismerte, hogy neki könnyű dolga volt, mert nem egy meglévő rendszert kellett átalakítania, hanem vadonatúj várost hozhatott létre. Azonban meg kell oldani azt is, hogy minél több terület legyen képes a lakosságának védelmet nyújtani az újabb és újabb időjárási kihívások közepette.