Hó a szubtrópusi Réunion szigetén

Réunion vulkáni sziget az Indiai-óceánon, Madagaszkártól keletre, a sziget születése ugyanahhoz a vulkáni forróponthoz köthető, amelyből 66 millió éve a Dekkán-fennsíkot létrehozó bazaltár is született. Maga a sziget kb. 2 millió éve alakult ki, és az őt felépítő vulkánok egyike ma is aktív. A mára szunnyadó pajzsvulkán, a Piton des Neiges, vagyis Havas-csúcs, ahogy a neve sejteti, időnként, a téli hónapok során némi hólepel-borítást kaphat.

A Piton des Neiges csúcsrégiója Forrás: Earth Observatory

Azonban a szubtrópusi éghajlaton ez rendkívüli ritkaság, még a 3069 méteres magassága ellenére is (Hawaii pajzsvulkánjai, amelyeken rendszeres a hóborítás, ennél is jóval magasabbak). A ma is működő Piton de la Fournaise, vagyis Kemence-csúcs a bolygónk egyik legaktívabb tűzhányója.

Réunion francia külbirtok, így egyúttal az Európai Unió legtávolabbi pontja is. A Landsat-8 műhold 2022. május 23-án készült felvételén a Piton de Neiges és a Piton de la Fournaise is alaposan megfigyelhető, üde zöld szubtrópusi Paradicsomként.

Azonban a Havas-csúcs eróziós formái lényegesen nagyobb egykori hidegről is árulkodnak, így a gleccserek faragta kerek völgyek, gleccserkatlanok is megfigyelhetők a lekopott csúcsterület körül. A szigeten a közelmúltban a legnagyobb havazásra 2003-ban került sor, ekkor 3-5 cm hó esett a hegytetőkön egy pénteki napon, ám szombaton az egész el is olvadt. Néhány évente egyszer fordul elő, hogy porcukor finomságú hólepel rakódik a csúcsra.

A szigeten számtalan bennszülött élőlény honos, a világörökségi védelem a különleges táj mellett nekik is köszönhető.