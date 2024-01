Új nevet kellene adni a Magellán-felhőknek

Fernão de Magalhães, magyarosan írva Magellán Ferdinánd portugál hajós, felfedező volt az, akinek hajói elsőként körbejárták a Földet. Ő maga nem érte meg a sikert, mert a bennszülöttekkel vívott harcban elhunyt, a Fülöp-szigetekhez tartozó Mactan szigetén. Nem ez volt az egyetlen konfliktusa bennszülöttekkel, ugyanis falvakat égetett fel, az élők közül sokakat rabszolgává tett. Ezért egy csillagászközösség azt javasolta, hogy nevezzék át a két galaxist, mert súlyosan sértő az egykori áldozataira nézve, hogy Magellán-felhőknek hívjuk ezeket. Fontos tudni, hogy az objektumokat nem ő fedezte fel, nem is ő volt az első leírójuk (arab és itáliai hajósok is említették már őket), így a hagyományon túl semmi se köti hozzá a nevüket. Mia de los Reyes, filippínó származású amerikai csillagász tett közzé néhány hónapja egy felhívást a csillagászközösségeknek a felhők átnevezéséről. Indokai közt az is szerepel, hogy e két égi objektum a déli féltekén élő őslakosság számára ősidők óta ismert volt, és ráadásul számos nevük van rá.

Magellán nevét nemcsak e két galaxis viseli, hanem számos más csillagászati kötődésű objektum: holdkráter és marsi kráter, a NASA egy korábbi Vénusz-űrszondája, valamint az épülőben lévő újgenerációs óriásteleszkópok egyike is. Ez utóbbi ráadásul Chilében, abban az országban, amelynek véreskezű gyarmatosítása Magellánhoz is fűződik a Magellán-szoros felkutatása révén, és ahol ő maga is ejtett rabszolgákat. A kutató és az egyre gyarapodó közösség, amely támogatja a kezdeményezést, abban bízik, elérhetik, hogy legalább a két Magellán-felhő és az épülő óriásteleszkóp új nevet kaphat. Ezt az is indokolja, hogy neki magának semmi köze nem volt a csillagászathoz, ám az ilyen elnevezésekkel semmibe vesszük azokat a közösségeket, amelyeket Magellán gaztettei sújtottak.

A Kis Magellán-felhő – lehet, hogy nem is egy, hanem két galaxis? Forrás: ESO / VISTA

A Magellán-felhők átnevezését egy friss felfedezés is indokolhatja, amelyet a Science ismertetett. A tanulmány, amelyet hamarosan közöl majd a The Astronomical Journal szakfolyóirat, arról számol be, hogy a Kis Magellán-felhő nem is egy, hanem két törpegalaxis lehet valójában. A kutatócsoport úgy találta, hogy a szomszédságunkban lévő törpegalaxisban egymástól sok ezer fényév távolságban két olyan, egymástól lényeges tulajdonságokban eltérő csillagkeletkezési csoport, csillagbölcsőde található, ami arra utal, hogy nem egységes galaxisról van szó. A Kis Magellán-felhő „sokat szenvedett” objektum, mind a nagyobb galaktikus testvére, mint a Tejútrendszer gravitációja alaposan – szinte a felismerhetetlenségig – szétszaggatta a szerkezetét. Ha később beigazolódik, hogy a Kis Magellán-felhő valójában két objektum, akkor ez plusz indok is arra, hogy új nevet kapjon.

2024 augusztusában Fokvárosban tart majd konferenciát a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU), amely a csillagászati objektumok névadásáért is felelős. Mia de los Reyes jelenleg is egyeztet velük, és igyekeznek olyan listát létrehozni, amelyből új neveket választhatnak majd a két törpegalaxis számára. Olyasmit szeretnének, ami a rövidítéseket (LMC és SMC) megtartaná, vagyis a Magellán helyett valami más M betűvel kezdődő szót.