A felkészülés rengeteg életet megmentett

2024. január 1-jén egy 7,5-ös erősségű földrengés sújtott le Japán nyugati részén, és 57 ember halálát okozta eddigi ismereteink szerint. 2010-ben Haitiben egy ennél jelentősen gyengébb, 7-es erősségű rengésnek legalább 100 ezer, de lehet, hogy 160 ezer halottja volt. Minek köszönhető az óriási különbség? A Northeastern Egyetem professzora, Daniel Aldrich foglalta össze a helyzetet.

„Szeretem azzal elfoglalni magamat, hogy összevetem a földrengések halálos áldozatainak számát azzal, hogy a kormányzat mennyit költ a biztonsági kérdésekre. Igen igen szoros összefüggések vannak! Az olyan országok, mint Japán, amelyek sokat fordítanak a lakosaik biztonságára, általában sokkal felkészültebbek is” – mondta el a kutató.

Számos nagy erejű rengés volt az utóbbi években, amelyek emlékezetesek, így akár a 2023. februári török-szíriai rengés 41 ezer, a 2005-ös pakisztáni 86 ezer halálos áldozata jóval több, mint a Japánt 2011-ben sújtó brutális erejű rengés 20 ezer áldozata. Japán földrajzi-geológiai elhelyezkedése okán rengeteg hasonló természeti katasztrófát, rengéseket, cunamikat élt már meg, és egészen jó katasztrófaellenes stratégiát tudott mára kifejleszteni.

Japán a rengésekre való felkészülést a mindennapos kultúra részévé tette, a diákoknak iskolai oktatás keretében tartanak földrengés-gyakorlatokat (az USA-ban hasonló gyakorlatok az iskolai lövöldözések során tanúsítandó viselkedésről vannak). Aldich, míg maga is Tokióban élt, részt vett efféle gyakorlatokon, ahol elsősegélyt és tűzoltó berendezések használatát is tanulta – mindkettőre szükség lehet egy földrengésnél. A mostani rengésnél számos épület, amely magát a rázkódást átvészelte, az ezt követő tűzben pusztult el, Vadzsima városában, ennek romjait láthatjuk az alábbi videóban.

Japánban kétirányú a katasztrófa-felkészülés. Egyrészt ide tartoznak a fentről lefelé, vagyis a vezetés felől a lakosságnak szóló kezdeményezések egy rengés előtt, annak idején és utána. Ilyenek a földrengés-gyakorlatok, az épületek vészkijárati útvonalainak megjelölései, vagy épp a rengésekre néhány másodperccel előre figyelmeztető egyéni riasztórendszerek, illetve az elsődleges segítségnyújtó, katasztrófaelhárító szervezetek kiképzése. Mindez hozzájárul a felkészülés második részéhez, amely a civilek felől indul: ha az emberek tudják, mit kell tenni rengés esetében, azzal rengeteg élet megmenthető. „A kormányzat a lehető legtöbbet teszi meg azért, hogy az emberek bizonyosan elég tájékozottak legyenek. A földrengéseket nem tudjuk megállítani, de különféle védvonalakat integrálhatunk a környezetünkbe” – mondta Aldrich.

Impressive engineering. Japan’s Earthquake-Resistant Buildings are fascinating to watch in action! 🫨 pic.twitter.com/4f8kObqvUn

— H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) January 5, 2024