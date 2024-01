Apró műanyagszemcsék lepték el Galicia tengerpartját

A PET-granulátumot tartalmazó, egyenként 25 kilogrammos zsákok még december elején zuhantak a tengerbe a Toconao nevű teherhajóról, amely több konténert is elveszített rakományából a portugál partok közelében.

A zsákok közül több kiszakadt, és a lencse méretű műanyagszemcséket a tenger a partra mosta algával és egyéb tengeri törmelékkel együtt.

Galicia autonóm tartományi kormánya közölte: eddig 30, a szennyezésben érintett partszakaszról tudnak.

Környezetvédők és önkéntesek százai csatlakoztak a takarítási munkálatokhoz, amelynek során átszitálják a tengerpart homokját, hogy eltávolítsák a műanyagdarabokat.

„Ha a tengeri állatvilág lenyeli ezeket a mikroműanyagokat, az általunk fogyasztott élelmiszerekben is megjelenhetnek” – magyarázta Belén Rodríguez, a Galiza Ökológiai Védelmi Egyesület (ADEGA) munkatársa a La Sexta televíziós csatornának nyilatkozva a szennyeződés veszélyéről.

A regionális kormány tájékoztatása szerint a granulátum nem tartalmaz toxikus anyagot.

A műanyag pellet már elérte a szomszédos Asztúria tartomány partjait is.

Az Európai Bizottság októberben javaslatot tett a műanyag pelletek nem szándékos kibocsátásából eredő mikroműanyag-szennyezés megelőzésére, mivel évente mintegy 52-184 ezer tonna granulátum kerül a környezetbe a helytelen kezelés miatt.

A bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy a mikroműanyagok tartósan megmaradnak és nehezen távolíthatók el a természetből. Műanyag pellet található a vízben és a talajban, beleértve a mezőgazdasági földterületeket is, de még az emberi testben is.