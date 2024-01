Sikeresen pályára állt India napszondája

A szonda a Föld és a Nap között elhelyezkedő L1-es Lagrange-pont körül keringve figyeli meg anyacsillagunkat. Ez a pont olyan gravitációs nyugalmi pont, amelynél két, jelentősen eltérő tömegű égitest gravitációja és a centrifugális erő egyensúlyban lehet. A Nap-Föld rendszer 5 ilyen pontja közül az L1-es pont, amit a napkutatásban kiaknáznak, számos napszonda foglal helyet e pont körüli pályán. (A Föld Nappal ellentétes oldalán lévő L2-nél kering például a James Webb-űrteleszkóp.) A távolsága mintegy 1,5 millió kilométer a Földtől.

A szonda képe, mielőtt még becsomagolták volna a szállító űrjármű testébe. Forrás: ISRO

Az indiai szonda 2023. szeptember 2-án startolt, és 2024. január 6-án adta hírül az Indiai Űrhivatal (ISRO), hogy sikerrel elfoglalta helyét az L1 körüli pályáján. E pályára állás meglehetősen összetett folyamat, és a siker azt bizonyítja, hogy az ISRO szakemberei is képesek voltak e feladatra.

Az L1 körül pályára állt szonda élettartamát 5 évesre tervezték, a megfelelő pálya azért is volt fontos, mert így igencsak üzemanyag-takarékos módon működhet, mivel minimális szükség lehet korrekciós manőverekre. Az odavezető 110 napos út során az optimális üzemanyag-felhasználás érdekében két kisebb pályakorrekciós manővert hajtottak végre, és a szonda műszereit is ellenőrizték.

A szonda fő feladata a napkorona, a kromoszféra megfigyelése számos hullámhosszon (látható, ultraibolya és röntgen tartományban is), a napkitörések eseményeinek követése, a koronakidobódások eredetének megfigyelése, a koronában a hőátadás és a mágnesség átadásának folyamatait is figyelemmel kíséri az űreszköz. Emellett általánosságban méri az űridőjárást, valamint a napszél eredetét, összetételét is. E feladatokhoz összesen 7 műszere szolgáltat adatokat.

A szonda nevét a hindu napisten, Áditja (más néven Szúrja) után kapta.