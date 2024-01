Így zöldülhetne ki Afrika elektromos energiaellátása

A Tübingeni Egyetem számolt be arról a nemzetközi kutatásról, amelyben Afrika zöld energiára való átállásának lehetőségét vizsgálták meg. Arra jutottak, hogy akár a kontinens teljes energiaigényének 80 százalékát is kinyerhetnék megújulóból 2040-től. Ehhez arra lenne szükség, hogy a már meglévő kapacitásokat teljes mértékben kihasználják, illetve a tervasztalokon már létező erőművek elkészülhessenek. A kutatást a Nature Reviews Earth & Environment folyóiratban publikálták.

„Elegendő napfény és víz is van a kontinensen. Számos afrikai ország egész egyszerűen átugorhatná a fosszilis energiahordozók korszakát. Persze ahhoz, hogy ez megtörténhessen, pár dolgot még tenni kell” – mondta Rebecca Peters, a kutatás vezetője. A kutatók átfogó adatbázist állítottak össze az afrikai megújuló energiát használó erőművekről és kiértékelték az e témát taglaló tudományos kutatási eredményeket.

Ez a jelenlegi helyzet: szürkével a meglévő vagy már épülő, színesben a tervezett erőművek. A jelek mérete arányos az erőművekével. Forrás: Uni Tübingen

Mivel mind a napenergia, mind a szélenergia előállításának technológiája egyre olcsóbbá válik, ezek már a szegény afrikai országok számára is elérhetőbbek. Nem szabad azonban elfeledni, hogy a kontinens energiaigénye nagy mértékben nőni fog a következő évtizedekben. Jelenleg a lakosság kétharmadának nincs hálózati elektromos energiája. A nap- és szélerőművek központosítás nélkül is üzemeltethetők, nem feltétlenül kell ezeket a nagy hálózatokra rákapcsolni, ez pont az egyik legnagyobb előnye lenne a megújulók használatának. A meglévő erőműveket is lehetne még jobban üzemeltetni, még kevesebb veszteséggel. Afrika meglévő (fekete jelekkel) és tervezett (szürke jelekkel) megújuló erőműveit egy interaktív térképen is megnézhetjük.

„Kétségeink vannak azonban a vízerőművek ellenőrzés nélküli növekedése kapcsán” – mondta Dr. Klement Tokner professzor. „Afrika az a kontinens, ahol a legkevésbé használják ki a vízenergiában rejlő lehetőségeket, holott jelenleg a megújulók 63 százalékát a vízenergia teszi ki. Azonban a gátak és tavak létesítésével visszafordíthatatlanul átalakulnának a jelenleg még szabad folyású folyók, és a lakosság jelentős részének kéne elhagynia otthonát.”

Ahhoz, hogy Afrika elektromos energia szempontjából kizöldüljön, az olyan, ma még fosszilis energiától függő országoknak, mint Dél-Afrika (szén), Algéria, Tunézia és Líbia (földgáz) fel kéne hagyniuk a fosszilis energiát használó erőművek további terveivel. Az átalakuláshoz meg kellene duplázni a befektetéseket 2030-ig, és évente plusz 30 milliárd dollárral kellene tovább növelni az összeget ahhoz, hogy mindenki áramhoz juthasson. Ez pedig csak külföldi befektetésekkel megvalósítható. A 2000-es évek óta egyre fontosabb befektető Kína, az USA és az európai országok mellett.