Mától könnyedén kiszámolhatjuk a vízlábnyomunkat (X)

„Egy négyfős család ma Magyarországon naponta akár 500-800 liter vizet is elfolyat a szokásos tevékenységeivel. A rutinok megváltoztatásával ezt lehet csökkenteni. Egy teli kád 120 liter vizet igényel, míg ha a zuhanyzó alá állunk, akkor 40 liter is elég a tisztálkodáshoz. Hasonlóképpen, ha folyóvízzel mosogatjuk el edényeinket, sokkal több vizet pazarlunk el, mint mosogatógéppel” – emelte ki Dr. Galambos Ildikó, a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ vezetője.

A kézi mosogatás során átlagosan 90 liter vizet használunk el, míg a mosogatógépnek csupán mintegy 10 liter víz kell az edényeink megtisztításához. Vagyis alkalmanként akár 80 liter vizet is meg tudunk spórolni[2]. Ha csak erre az egy dologra odafigyelünk, az éves szinten 29 000 liter vízmegtakarítást jelenthet a háztartásunkban.

Érdemes kipróbálni a Finish vízlábnyom-kalkulátort, hiszen annak kérdéseit a teljességre törekedve állították össze. A hétköznapi tevékenységek szinte minden szegmensét lefedik, de számba vették a virtuális tényezőket is. Ritkán gondolunk bele, hogy például az ételek, italok, ruhák nagy mennyiségű vásárlásával milyen mértékben járulunk hozzá a vízkészletek apadásához. Magyarországon személyenként átlagosan napi 7000-7500 liter vizet is fogyasztunk, de ennek a közel 90 százaléka láthatatlan marad számunkra.[3]

A jelenlegi vízfogyasztásunkkal ráadásul a jövő generációit is veszélyeztetjük. Ezért is fontos, hogy a gyerekek is minél előbb megismerkedjenek a vízlábnyomukkal, amelyet most a Kerekmese Lili meséjének segítségével meg is tehetnek.



Pár példa a virtuális vízfogyasztásra, mely befolyásolja a vízlábnyomunkat:

TERMÉK Vízlábnyom-érték (liter) 1 db autó gyártása 52 000 – 83 000 1 db okostelefon elkészítése 12 760 1 kg marhahús előállítása 15 414 4 szelet kenyér előállítása 120 1 liter palackozott víz előállítása 3

A Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ adatai alapján.

Víztakarékos tanácsok:

Víztakarékos zuhanyrózsát, WC-tartályt (szürkevíz/dualflush), csapot használjunk.

Ne folyóvíz mellett mosogassunk.

Kézi mosogatás helyett használjunk mosogatógépet.

A mosogatógépet csak akkor használjuk, ha tele van.

Ne folyóvíz mellett mosakodjunk.

Ügyeljünk, hogy ne csöpögjenek a csapok.

Kád használata helyett zuhanyozzunk.

Zöldségek, gyümölcsök tisztítását ne folyóvízzel végezzük.

Az elfolyatott vizet használjuk fel a növények öntözővizének.

