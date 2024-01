Hozzáférhető a Bennu kőzetmintája

Az OSIRIS-REx űrszonda 2023 szeptemberében szállította haza a Bennu kisbolygón gyűjtött kőzetmintákat. Már a mintagyűjtő tartály megpillantásakor kiderült, hogy annak külső részén is volt a kisbolygó anyagából, így extra adag is érkezett a kívánt mennyiségen felül. Mivel e minták elképesztően drágák, ezért a lehető legnagyobb alapossággal jártak el a kibontás során.

A legtöbbünk még egy szöget se tudna ilyen körülmények közt beverni, nemhogy precíziós eszközöket üzemeltetve kinyitni egy 1,4 milliárd dolláros küldetés erdményét. Forrás: NASA / Robert Markowitz

A munkákat ráadásul úgy végezték, hogy egy kesztyűs boxon belül helyezték el a kinyitandó tartály, hogy ne kerülhessen semmiféle földi szennyeződés a mintákra. Nem volt tehát éppenséggel könnyű feladatuk a szakembereknek. Emellett a tartály tetejének két rögzítő elemét csak speciálisan, most, e célra fejlesztett eszközzel tudták kinyitni, mivel ezek eléggé be is ragadtak.

Miután a megfelelő eszközt megtervezték és elkészítették, 2024. január 10-én sikerült e rögzítőket kioldani, hozzáférhetővé vált a tartály belseje.

A kinyitott mintagyűjtő tartályban lévő szemcséket hamarosan átcsomagolják azokba a végleges tartályokba, amelyeket aztán a NASA részben hosszú távon tárol majd, részben pedig különböző vizsgálatoknak veti alá a közeli jövőben. A kutatók egy katalógust is készítenek e mintákról, amelyet még az idei évben közzé tesz a NASA. A katalógus alapján lehet majd pályázaton igényelni a mintákból tudományos vizsgálatok vagy bemutatás céljára.