Befejezte működését az Ingenuity marsi helikopter

Ahogy oly sok modern űrkutatási eszköz, az Ingenuity marsi helikopter vagy, ahogy rajongói becézik, a Ginny rendkívüli módon túlszárnyalta eredetileg tervezett küldetését: 30 nap és az erre tervezett 5 tesztrepülés helyett 3 éven keresztül biztosított munkát az irányítóinak. A helikopter a 71. repülésekor a tervezettnél kissé hamarabb landolt, és az irányítók szerették volna kideríteni, mi okozhatta ezt, ezért a 72. repülést arra tervezték, hogy egy gyors emelkedéssel ellenőrizzék a helikopter berendezéseit. A röpke út során a repülési információk szerint a felemelkedés még hibátlanul zajlott, ám a landoláskor megszakadt a kapcsolat a helikopterrel. Kissé később ugyan sikerült újból kapcsolatba lépni a járművel, ám ez se jelentett túl jót.

A Ginny utolsó előtti repülésekor készült légi fotók egyike. Forrás: NASA / JPL-Caltech

2024. január 18-án, a helikopter utolsó repülése végén, a landoláskor rotorlapátja a talajhoz ért és megsérült, sajnos ez azt is jelenti, hogy a helikopter már nem tud többé a levegőbe emelkedni. A sérülésre a helikopter által rögzített felvételekből derült fény: a rotorlapát árnyékán lehet látni.

A rotorlapát peremének sérülése sajnos minden kétséget kizáróan látható. Elképzelhető, hogy a Perseverance roverrel megközelítik még a helikoptert, és megpróbálják alaposabban megnézni, hogy kiderülhessen, mi is történt. Ugyanis a hibákból lehet a legtöbbet tanulni. Forrás: NASA / JPL-Caltech

Ezt követően az irányítók úgy döntöttek, itt az ideje bejelenteni a kis helikopter nyugdíjazását. A repülő jármű programjának befejezéséről Bill Nelson, a NASA igazgatója videóban számolt be.

Az Ingenuity számára az igazi kihívást a rendkívül ritka marsi légkör jelentette: a földinek csupán 1 százaléka a felszín közelében is, ez pedig a repüléshez szükséges felhajtóerő miatt fontos tényező. Emiatt is volt szükség speciálisan tervezett rotorlapátokra, amelyek ebben az alig-légkörben is meg tudják teremteni azt az erőt, ami felemelhette a helikoptert. Mivel a mérnöki számítások alapján megvalósíthatónak tűnt a motoros repülés e formája a Marson, ezért is indulhatott el a vörös bolygóra a kis helikopter a Perseverance marsjáróval. Az első repülésére 2021. április 19-én került sor. A rovernek azután fontos társa is lett, hosszú útján amolyan felderítőként vizsgálta meg az egyes, ígéretesnek tűnő helyeket, és a vizsgálatai alapján könnyebb volt dönteni, hogy a rover felkeresse-e az adott pontot vagy sem.

A közel három éves működése során számos rekordot állíthatott be, rengeteg érdekességgel szolgált, és méltónak bizonyult arra, hogy a Wright fivérek első repülőjének szárnyvásznából egy kis darabkát magán hordozzon.

A Ginny által közel 3 év alatt megtett útvonal a Jezero-kráterbe torkolló egykori folyó deltájában. Forrás: NASA / JPL-Caltech

Az alig 1,8 kilós Ginny összesen 128,8 percet töltött a marsi levegőben, ezen idő alatt 17 kilométeres távolságot repült le, és 24 méteres magasságig emelkedett fel. A minden várakozást felülmúló teljesítménye méltó módon kövezte ki az utat a következő generációs légi járművek előtt. Bill Nelson így búcsúzott: „Köszönjük, Ingenuity!”

Ha megvalósul a marsi kőzetmintákat hazaszállító küldetés, akkor hamarosan újabb helikopter is érkezhet majd a Marsra, és úgy tűnik, egy kissé későbbi időpontban a Szaturnusz Titán nevű holdját becélzó légi jármű is megszülethet majd.