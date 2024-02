Két kitörés egy hónap alatt

Izland vulkáni sziget, a Közép-Atlanti-hátságon foglal helyet, itt húzódik az Eurázsia és Amerika közti geológiai választóvonal. Többek közt ennek köszönhető a sziget, európai szemmel szokatlan vulkáni aktivitása is. A fővárostól délre eső Reykjanes-félszigeten 2021-ben indult be a vulkáni aktivitás, a félszigetet jól láthatóan tagolják a korábbi vulkáni évezredek aktivitásából hátra maradt hátságok és völgyek. A félszigetre jellemző, hogy több évtizeden át tart az az aktivitás, amelynek során rövidebb-hosszabb lávaöntő kitörések sokasága ismétlődik. Egy ilyen aktivitási szakasz kezdetét jelentette a 2021-es Fagradalsfjall-kitöréssel.

2023. decemberében Grindavík városkától és a híres Kék Lagúnától északkeletre hasadt fel a felszín, a 2 napos kitörést követően azonban a geológiai jelek további lehetséges kitörésre utaltak. Nem is váratott sokáig magára, egy hónappal később, január 14-én újabb hasadékok nyíltak fel – ezúttal jóval közelebb a kisvároshoz.

A Landsat-9 műhold infravörös tartományú felvételén, ami 2024. január 16-án készült, e két kitörés során a felszínre jutott láva hőmérsékletét láthatjuk. A friss, délebbre látható kitörés magasabb hőmérsékletű, ez a felvételen sárga, az északabbi, egy hónapos kitörés lávaárja már sokat hűlt, de még mindig jelentősen melegebb a környezeténél, ezt pirosban látjuk. Bár nem láva, a Kék Lagúna meleg vize is pirosas foltként mutatkozik meg a kép közepénél, bal oldalon.

Egy hónap választja el a két kitörést egymástól, ez a hőmérsékleten is látszik. Forrás: Earth Observatory

Grindavíkot földgáttal kezdték körbevenni még decemberben, egy ilyen gát segíthet elterelni a várost a domborzat miatt közvetlenül megcélzó lávaárat. A gát jelentős segítséget is nyújtott januárban, amikor a nagyobbik hasadékból kiömlő lávát elterelte. Grindavík városát többször kitelepítették, elsősorban a kitöréseket megelőző földrengések és az ezekkel járó talajrepedések miatt, azonban a január közepi kitöréskor a város szélén épült földgát határán belül, gyakorlatilag a városka szélső utcája mellett is kialakult egy kisebb hasadék. Az ebből a felszínre törő lávát értelemszerűen már nem tudta elterelni a gát, így itt sajnos néhány ház megsemmisült. A városka jövője is kérdéses, bár az izlandiak mindent megtesznek, hogy újra lakhatóvá tegyék.

A kitörés ezúttal két napig se tartott, azonban ezzel még nem ért véget a félsziget újabb kori aktivitása. A felszín alatt, amint azt a felszín emelkedése jelzi, most is gyűlik a magma, amelyből valamikor a közeljövőben akár egy újabb kitörés is indulhat majd. Hogy erre mikor kerül sor, az egyelőre nem jelezhető előre, de a készültséget fenntartják.