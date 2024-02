Bolygók halott csillagok körül

Mintegy 5 milliárd év múlva a Napból vörös óriás lesz, felfúvódik, eközben Merkúr, de valószínűleg a Vénusz is áldozatul esik a növekedésének, ám a Földre is hasonló sors várhat. A külső bolygók se számíthatnak sok jóra, a számítások alapján az átalakuló viszonyok hatására kilökődhetnek a Naprendszerből, vagy épp belezuhanhatnak a Napba.

Azonban egy új felfedezés arra utal, talán mégse ennyire bizonyos ez a végzet. A Science által ismertetett felfedezést a The Astrophysical Journal Letters fogja hamarosan publikálni, addig preprintként olvasható.

A James Webb-űrteleszkóp (JWST) segítségével, úgy tűnik, közvetlen felvételt sikerült készíteni két fehér törpecsillag körüli exobolygó-rendszerről. A fehér törpék a felfúvódott, majd külső rétegeik ledobása után összeroskadt vörös óriásokból jönnek létre, vagyis ez a sors vár a Napra is. Hasonló csillagok körüli bolygóra utaló jeleket már eddig is találtak a csillagászok. A különbség az, hogy most magukat a bolygókat észlelték, nem csak a rájuk utaló jeleket.

A MIRI felvétele, balra még a fehér törpével együtt, jobbra a csillag kitakarása után. A halványabb foltocska kb. 2 óránál a bolygó a képen. Forrás: ArXiv

Mivel a fehér törpék gyenge fényűek (a Nap fényének kb. 1 százalékával világítanak), ezért viszonylag könnyű e kevéske fényt kitakarni, és megfigyelni, ha egy bolygó kering körülöttük. A kutatók most a közeli, 75 fényéven belüli fehér törpéket vizsgálták, és két esetben találtak egy-egy csillag körül bolygót. Az egyikük a Jupiternél 1,3-szor, a másikuk 2,5-szer volt nagyobb, a pályájuk pedig kb. olyan távolságú, mint a Szaturnuszé, illetve a Neptunuszé. A WD 1202−232 és a WD 2105−82 jelű fehér törpecsillagok mellett a MIRI műszerrel észlelt objektumokról még nem 100 százalék biztonsággal lehet kijelenteni, hogy valóban bolygók, ám a tévedésnek mindössze 1 a 3000-hez az esélye. A teljes bizonyosságot az jelenti majd, ha a JWST későbbi megfigyelései során is megpillantják őket, mivel ez azt jelzi, együtt mozognak az űrben.

Ha pedig sikerül igazolni ezt, akkor rengeteg további izgalmas megfigyelés vár a JWST-re, számtalan további fehér törpe körül kereshetnek majd bolygókat a szakemberek. Az ilyen bolygók, illetve ezek légkörének vizsgálata viszonylag könnyű feladat, mivel a csillagukhoz képest fényesek ezek az objektumok. Ezzel pedig kideríthetjük majd, hogy valójában mennyire hasonlítanak Naprendszerünk óriásbolygóihoz.