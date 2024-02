Örvénylő jég Labrador partjainál

Kanada keleti partjai mentén a tengerjég örvényekbe szerveződő áramlása látszott 2024. február első napjaiban. A különleges látványt a Terra műhold automata szenzorai és a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén utazó űrhajós is megörökítette február 3-án.

Az északi féltekén a tengerjég kiterjedése eléri az éves maximumát (ez februárra esik), az Atlanti-óceán északi részén, Kanada és Grönland közt elhelyezkedő Labrador-tengeren is megjelenik a jég. A Labrador-tenger számos öblön és szoroson keresztül összeköttetésben áll a Jeges-tengerrel. A kisebb jégdarabokkal teli tengervíz apránként leszakadt az egybefüggő tengerjég lassan aprózódó pereméről, Új-Fundland és Labrador tartomány partjainál. A tengeráramlatok örvényekbe forgathatják a jeget, az efféle örvények gyakran jönnek létre a hideg és meleg tengervíz határvonalánál. Erre leginkább tavasz és ősz idején kerül sor, a víz sűrűségkülönbségei hatására. Azonban a jeges örvények születéséhez akkor is különleges körülményekre van szükség: már elég melegnek kell lennie a tengervíznek ahhoz, hogy feldarabolódjon a jég, ám elég hidegnek ahhoz, hogy ne olvadjon fel.

Az örvénylő tengerjég a Terra műhold felvételén Forrás: Earth Observatory

A Nemzetközi Űrállomás asztronautájának figyelmét is felkeltették ezek az örvények, és pont akkor örökítette meg őket, amikor a Terra műhold is – kissé eltérő nézőpontból, így ez esetben a bolygónk légköre is látszik a kép felső peremén.

A tengerjég növekedése 2024 januárjában a szokásosnál lassabb volt az északi sarkvidéken, s így a Labrador-tengeren is. Az év ezen időszakában Új-Fundland és Labrador partvidéke, valamint a köztük elhelyezkedő Szent Lőrinc-öböl egybefüggően jeges szokott még lenni, azonban idén január végén szinte teljesen nyílt volt a vízfelület a régió legnagyobb részén.