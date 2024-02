52 év után először landolt amerikai eszköz a Holdon

A texasi Intuitive Machines a NASA kereskedelmi partnereként sikerrel juttatta el hasznos terhét a Holdra, az Odysseus nevet kapott NOVA-C robotikus leszállóegység segítségével, 52 év elteltével újra amerikai űrjármű van a Holdon. Az Artemis-program részeként a NASA számos kereskedelmi űrcéggel kötött szerződést arra, hogy azok eszközeik és tudásuk révén hozzájárulhassanak a sikerhez. 2024-ben ez a második eszköz volt, amely megcélozta a Holdat, néhány hete az Astrobotic Peregrine nevű járműve sajnos nem juthatott el céljáig.

Az Intuitive Machines űreszköze néhány napja fantasztikusan szép fotókat készített úton a Hold felé, ezeken maga az űreszköz és bolygónk is látható.

Intuitive Machines successfully transmitted its first IM-1 mission images to Earth on February 16, 2024. The images were captured shortly after separation from @SpaceX‘s second stage on Intuitive Machines’ first journey to the Moon under @NASA‘s CLPS initiative. pic.twitter.com/9LccL6q5tF

