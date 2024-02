A New Horizons űrszonda újabb felfedezése

Naprendszerünk külső régióinak egyikét Kuiper-övnek nevezzük, ez az övezet a Neptunuszon túli területen kezdődik, és sok-sok millió apró jeges-sziklás égitestből áll, amelyek a Naprendszer születésének idejéből maradtak ránk. Ezeken túl még jó néhány nagyobb égitestet, törpebolygót – pl. a Plutot – is tartalmaz, a Naptól való távolsága pedig 30-50 csillagászati egység (átlag Nap-Föld távolság). A New Horizons űrszonda mérései azonban arra utalnak, hogy ez az övezet sokkal nagyobb kiterjedésű lehet.

A Pluto törpebolygó felfedezése után egy akkor 11 éves angol kislány, Venetia Burney állt elő a Pluto elnevezés ötletével. A szonda fedélzetén működik egy olyan műszer, amellyel a porszemcséket vizsgálják, ezt az egykori kislány tiszteletére Venetia Burney Porszámlálónak hívják. A Coloradói Egyetem hallgatói által épített műszer működését irányító vezető kutató pedig a magyar Horányi Mihály.

A porszámláló műszer elhelyezkedése a szonda felszínén Forrás: NASA

A porszámláló a modellszámítások szerint elvárt értéknél jóval több becsapódó porszemcsével találkozott, és a kutatók szerint ez azt jelzi, hogy a Kuiper-öv is kiterjedtebb, mint gondoltuk eddig. A porszemcsék kétféle forrásból erednek: egyrészt az itt keringő égitestek felszínébe becsapódó mikroszkopikus szemcsék verik fel, másrészt egykor a nagyobb égitestek közt lezajlott ütközések teremtettek lehetőséget a létrejöttükhöz. Mivel itt a modellek szerint a szonda jelenlegi helyénél már csökkennie kellett volna a por mennyiségének, úgy tűnik, az övezet vagy jóval nagyobb, mint gondoltuk, vagy van egy második övezet is az eddig ismerten túl. Az többlet porszemcse forrása több égitest lehet az övezet külső régióiban.

„A New Horizons végzi az első közvetlen porszámlálást a Neptunuszon és a Pluton túl, így minden megfigyelés új felfedezéshez vezethet.” – mondta Alex Doner, az Astrophysical Journal Letters folyóiratban közzé tett tanulmány első szerzője. Hozzátette, azzal hogy a Kuiper-öv nagyobb méretére utaló felfedezést tettek, a Naprendszer külső régiói

A New Horizons űrszonda 40-50 csillagászati egység (CsE) közti távolságban járt abban a 3 évben, amikor a mostani kutatásban vizsgált mérésekre sor került (jelenleg már 59 CsE a távolsága). Ez azt jelenti, hogy a Kuiper-öv feltételezett 50 CsE határvonalát elérve jelentősen vissza kellett volna essen a műszer által számlált becsapódó porszemcsék mennyisége. Ezzel szemben a beérkező szemcsék csak jöttek és jöttek, ami pedig arra utal a friss számítások alapján, hogy a Kuiper-öv legalább 80 CsE távolságig is terjedhet, vagyis több mint kétszer akkora sugarú területet foglal el, mint eddig gondoltuk.

A piros, sárga és fekete vonalak a különböző modellek alapján számított por-elolszlást jelölik, azonban a mért adat (különálló pontok) ennél jóval többet mutat. Az ábra alján a számok a Naptól való távolságot jezik CsE-ben. Forrás: Astrophysical Journal Letters

A por kapcsán tett felfedezéssel párhuzamosan, földi óriásteleszkópok segítségével olyan igen távoli, a Kuiper-övhöz tartozó égitesteket is felfedezett a kutatócsoport, amelyek az övezet eredeti határvonalánál messzebb keringenek. Amíg a további teleszkópos vizsgálatok során keresik ezen távoli égitesteket, megvizsgálják azt is, persze, hogy mi más oka lehetett még annak, hogy a szonda a vártnál jóval több porral találkozott. Egy ilyen, bár a szakemberek szerint kevéssé valószínű lehetőség, hogy a Kuiper-öv belső régióiban keletkezett por valamilyen hatásra (mint például a Nap sugárnyomása) kisodródtak az övezet peremére. Az is előfordulhat, hogy a New Horizons olyan rövidke életű jégszemcsékkel találkozott, amelyek nem juthatnak beljebb a Naprendszer belsőbb területei felé, és nem szerepeltek eddig a Kuiper-öv modellekben sem. A 3 éves időszak után, még a kutatási eredmény sajtóba adása előtt zajlott mérések továbbra is megemelkedett pormennyiséget mutatnak, így csak az a kérdés, meddig fog ez a tendencia folytatódni.

A New Horizons az egyetlen űrszondánk, amellyel ilyen nagy távolságban vizsgálódhatunk a külső Naprendszerben, ezt jól kiegészítik a teleszkópos megfigyelések. A becslések szerint a 2040-es évekig elegendő lehet a szonda üzemanyaga és elektromos ellátása, így akár 100 CsE távolságon túl is végezhet majd még méréseket. A szakemberek szerint abban a messzeségben már a csillagközi porszemcsék lesznek többségben a Naprendszerben lévő szemcsékkel szemben. Könnyen lehet tehát, hogy a Venetia Burney Porszámláló azt az átmenetet is megmutatja majd, ahogy a saját porunk helyére csillagközi por kerül.

Venetia Burney 11 évesen – ekkor állt elő a Pluto névötlettel. Forrás: Wikimedia Commons

Venetia Burney Phair 2009-ben, 90 évesen hunyt el. Az értelmiségi családba született kislány klasszikus műveltsége már kamasz korában is alapos volt, ennek köszönhetően jól ismerte a görög és római mitológiát, és tudta, hogy a bolygókat ezen alakokról nevezték el, ezért jutott eszébe a Pluto. A kislány nagyapja (aki az Oxfordi Egyetem híres Bodleian könyvtárában volt könyvtáros), jól ismert néhány csillagászt is, és rajtuk keresztül eljutott a kislány név ötlete a megfelelő helyre. Talán nem véletlen, hogy pont ő találta ki e nevet, hisz a nagybátyja adta a Mars két holdja, a Phobos és a Deimos nevét.