Égi jelenségek 2024. március első felében

Figyeljünk a Napra és a napkitörésekre

A sarki fények évadja a tavaszi és az őszi nap-éj egyenlőségek körüli időszakban van, és ehhez már egyre közelebb járunk. Mivel egyúttal a naptevékenység maximumához is közeledünk, így érdemes nyomon követni azt, ha a Föld felé irányuló erősebb napkitörés következik be. A cikk írásakor is van egy igencsak hatalmas méretű napfolt, amelyből már három nagy erejű napkitörés is zajlott a napokban, azonban ezekből nem mindig kell koronakidobódásra is számítani, ahogy most is enélkül zajlottak a kitörések. A sarki fény előrejelzésekben mindig olvashatóak azok az események, amelyek sarki fényhez vezethetnek. Hazánk szempontjából nem feltétlenül megbízhatóak ezek az előrejelzések, ám inkább legyünk résen feleslegesen, mintsem kihagyjunk egy esetleges sarki fényt!

Ha sarki fényt nem is láthatunk, megfelelő napszűrő alkalmazásával napfoltokat biztosan (ilyen szűrőt, fóliát távcsőboltokban lehet vásárolni). Viszont speciális szűrő nélkül sose próbáljunk a Napba nézni, mert kiégeti a retinánk érzékeny sejtjeit és visszafordíthatatlan látáskárosodást szenvedünk!

Hold-Antares együttállás 3-án hajnalban

A Skorpió csillagkép ilyenkor már jól látható a déli égen, most a Hold is bekúszik csillagai közé. Forrás: Stellarium

A déli ég alján figyelhetjük meg az 54 százalékos megvilágítású Hold és a Skorpió legfényesebb csillaga közelségét. Hajnali 5-kor, már kissé világosodó égen a két égitest kb. 2 fokra lesz egymástól.

Állatövi fény az alkonyi égen

Tavaszias hangulatú kép a tavaszi állatövi fényről. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A hónap első 11 napján kiválóan megfigyelhetjük a tavaszi állatövi fényt, amelyhez fényszennyezéstől és holdfénytől mentes égre, jó nyugati kilátásra van szükség. A jelenséget napnyugta után 1-1,5 órával már megpillanthatjuk, és akár még további 1,5 órán át láthatjuk is, ha ideálisan tiszta a levegő, és valóban nincs fényszenny a nyugati égrészen. Igyekezzünk kihasználni a lehetőséget, ezekben a hetekben a legfényesebb és a leglátványosabb az állatövi fény! Ez annak köszönhető, hogy a bolygónk tengelyferdesége miatt ekkor látunk rá a legszebben a Naprendszerünk keringési síkjában eloszló porszemcsék ragyogására. Ez a fénylés a Nap szórt és visszavert fénye, az állatövi port akár úgy is elképzelhetjük, mint egy mikroszkopikus bolygócskákból álló tömeget.

Holdsarló és Merkúr 11-én alkonyatkor

A 2,8 százalékos megvilágítású, igen vékonyka sarlót nagyon jól megfigyelhetjük az alkonyi, nyugati égen, kb. 6 fokkal alatta, kissé jobbra ragyog fel a Merkúr, szintén jól látható fénypontja. Ugyan nem mondható közelinek a két égitest kettőse, ám így is érdemes megfigyelni, fotózni, mivel szerencsés időjárás esetén igen szép alkonyi fényviszonyokkal láthatjuk őket. A Merkúr egy órával nyugszik a Nap után, így érdemes sietni a kettős megfigyelésével. Napnyugta után 40 perccel már szépen látszik a sarló is és ekkor még a bolygó is a horizont felett jár. Ez a keleti határainknál 18:15, Budapesten 18:30, nyugaton 18:40 körüli időpontot jelent, ekkor a Merkúr kicsit több mint 2 fokos magasságban jár még.

Holdsarló 12-én

Az egyre vastagodó, 8 százalékos megvilágítású sarlót könnyen megpillanthatjuk és sokáig meg is figyelhetjük ezen az estén, 3 órával nyugszik a Nap után. A holdnyugta ideje keleten 20:37, Budapesten 20:49, nyugaton 20:59 lesz.

Hold-Jupiter együttállás az esti égen 13-án

A Hold és a Jupiter (kissé magasabban az Uránusz is ott lesz, ám szabad szemmel nem látszik). Forrás: Stellarium

A 16 százalékosra hízott Hold a Jupitertől jobbra látszik. Az este előrehaladtával egyre közelebb kerülnek egymáshoz, így érdemes megvárni a holdnyugta (kb. 22 óra) előtti időt, amikor már csak 3 fokra járnak egymástól és alacsonyan látszanak az északnyugati horizont felett. Ekkor lehet szépen tájképbe foglalni a kettőst.

Hold-Fiastyúk kettős 14-én

A Hold-Fiastyúk randevú-sorozat márciusi állomása nagyban hasonlít majd a 2023-as áprilisihoz, azonban most a Hold a Fiastyúk alatti égrészen látszik. Forrás: Önök küldték / Majzik Lionel

Az e havi együttállás távolabbi lesz, mint a februári volt, viszont cserébe már soványabb Hold közelében figyelhetjük meg a Fiastyúkot. Ez annyit jelent, hogy több csillagát láthatjuk, és fotón is szebben mutatkozik majd meg. 14-én este 23 óra után, holdnyugta előtt az északnyugati horizont felett járnak, egymástól ekkor kb. 3,5 fokra. A duót jól tudjuk majd tájképbe foglalva fotózni ekkor.

Alkonyatkor egyre szebb a Merkúr

A legbelső bolygót egyre jobban láthatjuk a hónap során, bár az igazán szép látványt majd a hónap második felében adja, a változékony időjárás miatt, ha van lehetőség rá, már a hónap közepe táján is érdemes lehet rápillantani.