Neutroncsillagot találtak egy szupernóva maradványában

Amikor egy nagy tömegű csillag élete végén szupernóvaként felragyog, a felrobbant csillag maradványai még éveken keresztül megfigyelhető változásokon esnek át. Bár a csillag a külső rétegeinek javát ledobta a robbanásban, a maradék anyaga igencsak összesűrűsödik, és vagy fekete lyuk lesz belőle, vagy neutroncsillag. Ez utóbbi egy elképesztően nagy sűrűségű, mindössze néhány tíz kilométernyi átmérőjű objektum, amelyben minimum 1,4-szeres naptömegnyi anyag nyomódott össze. (Ha a Föld olyan sűrű volna, mint egy neutroncsillag, akkor alig 300 méteres átmérőjű – népszerű „mértékegységgel” 60 zsiráfnyi – lenne.)

A James Webb-űrteleszkóp egy 1987-es szupernóva, a Nagy Magellán Felhőben felrobbant SN 1987A jelű objektum maradványát figyelte meg sikeresen, infravörös tartományban. Ez az első eset, hogy sikerült egy neutroncsillagot közvetlenül megfigyelni! A távolsága kb. 160 ezer fényév, és számos megfigyelés irányult rá a szupernóva felrobbanása óta, azonban a neutroncsillagot mindeddig nem találtuk meg.

A szupernóva a déli féltekén élők számára szabad szemmel is megfigyelhető volt, e szempontból az első, amit 1604 (Kepler szupernóvája) óta láthattunk. Különösen érdekes volt az a megfigyelés, amely szerint a csillag felfénylése előtt pár órával hirtelen egy igen erős, néhány másodpercig tartó neutrínó-löketet észlelt 3 obszervatórium is – ez volt az első közvetlen információ, illetve bizonyíték arról, hogy mi is játszódik le egy olyan szupernóvában, amelynek összeomlik a magja. Ezeket a szupernóvákat II-es típusú szupernóvának hívják, és a színképük alapján lehet őket felismerni, a végeredményük pedig vagy neutroncsillag, vagy fekete lyuk. A szupernóva-robbanás óta a szakemberek folyamatosan vizsgálták a maradványokat, abban bízva, hogy kiderülhet, végül mi is lett az eredmény. Az elmúlt években közvetett bizonyítékát már látták annak, hogy neutroncsillag születhetett, azonban közvetlen megfigyelésre mindez idáig nem került sor.

Az SN 1987A képe a Hubble-űrteleszkóp szemén át. Forrás: ESA/NASA / Hubble

A James Webb-űrteleszkóp 2022 júliusában kezdte meg működését, és az egyik első megfigyelt objektum volt az SN 1987A maradványa, július 16-án. A közép-infravörös tartományú MIRI műszer közepes felbontású spektrográfja (MRS) segítségével vizsgálták meg a maradványt, és egyszerre készült róla fotó és színképelemzés is. Ezek elemzése során a szupernóvából kidobott anyag középpontjánál igen erős jelet találtak, amely ionizált argon jelenlétét mutatta. Később az űrteleszkóp másik spektrográf műszerével, a közeli-infravörös NIRSpec segítségével megismételt vizsgálatban még erősebb jelét látták, az ez esetben ötszörösen ionizált argonnak. Ez pedig azt jelentette, hogy kellett lenni a középpontban egy rendkívül erős sugárforrásnak, aminek a hatására az ionok kialakultak.

A kutatók számos eshetőséget végigvizsgáltak, és arra jutottak, hogy az a legnagyobb valószínűségű magyarázat, hogy neutroncsillag van a szupernóva maradványának helyén. A fekete lyuk lehetőségét azzal tudták kizárni, hogy a csillag magjának tömege túl kicsi volt ahhoz, hogy fekete lyuk jöhessen létre belőle.

Az SN 1987A maradványának további, még részletesebb megfigyelései segítségével lehet majd finomítani azokon az elméleteken, amelyek a II-es típusú szupernóvák folyamatait leírják.