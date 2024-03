Kilyukadt felhők

Nem túl gyakori, de nem is extrém ritkaság a lyukfelhők kialakulása, megfelelő körülmények szükségesek azonban hozzá. No de miről is van szó? Látunk az égen egy viszonylag egyöntetű, de vékony, kissé áttetsző felhőréteget, amiben egyszer csak megjelenik egy felhőmentes, nagyjából kerek terület. Ki ne gondolna ilyenkor valami földöntúli jelenségre? Nagyjából az 1940-es évek óta keresték a kialakulásuk okát, majd 2010-11-ben nyerte el a jelenség a végleges magyarázatát.

Lyukfelhő alulnézetből. A lyuk közepén látható szürkés (árnyékban lévő) hullósávok korábban a lyuk helyén voltak, még felhőként. Forrás: Wikimedia Commons

A lyukfelhő legtöbbször középszintű gomolyos felhőzeten (párnafelhő, altocumulus) alakul ki, annak köszönhetően, hogy egy repülőgép keresztezi a felhő síkját. Ez a felhőzet túlhűlt páracseppekből áll, vagyis olyan vízcseppecskékből, amelyek fagypont alatti hőmérsékleten is folyékony halmazállapotúak maradnak. Ez akkor fordulhat elő, ha különösen tiszta a vízpára, nincsenek a levegőben olyan mikroszkopikus szemcsék, amelyekre ráfagyhatna.

A lyukfelhő képe és sematikus ábrája: a felhőrétegből a kifagyó jégkristályok kihullanak. Forrás: Science

Habár igen egzotikusnak tűnik ez a túlhűlés, mint folyamat, a helyzet az, hogy a földi légkörben meglehetősen gyakori jelenségről van szó. Az említett altocumulus felhők a bolygónk össz felhőzetének kb. 8 százalékát teszik ki bármely adott pillanatban, és ezek az esetek elsöprő többségében efféle túlhűlt, nagyjából -15 Celsius-fokos cseppecskékből állnak (azonban érdemes tudni, hogy ennél sokkal nagyobb hideget, -35 Celsius-fokot is elérhet a tiszta víz folyékony állapotban!)

Műholdfelvételen számos lyukfelhő, illetve annak csatorna alakú változata. A mesterséges színezésből a türkizkék a jégre utal. Jól látható, hogy a lyukfelhők közepében is fagyott állapotú a víz. Ahogy múlik az idő, s ahogy öregszik a lyukfelhő, a kihullott jégkristályok elfogynak, ám lehet, hogy a lyuk még tovább megmaradhat. Forrás: Earth Observatory

Amikor egy repülőgép áthalad a felhőrétegen, a szárnyai körül lévő légnyomáskülönbség hatására a légrétegben is zuhanni kezd a légnyomás, az érintett terület tágul, emiatt pedig lokálisan tovább csökken a hőmérséklet is. Akár további 20 Celsius-fokos csökkenést is produkálhat egy repülőgép áthaladása, ez pedig már elegendő lehet ahhoz, hogy végül is kifagyjon a pára. Ezzel aztán láncreakciószerű folyamat indul el: a képződő kis jégkristályok továbbiak kialakulását segítik elő. Amint elég nagyra híztak ezek a kis jégkristályok, elkezdenek kihullani a felhőből, ezt gyakran látjuk a lyukak közepén. Ilyenkor a látvány hasonló ahhoz, mint amikor egy távoli eső sávjaira látunk rá, csak épp a fejünk felett jelennek meg ezek a hullósávok – idegen szóval virgák. Ha megfelelő helyzetben van az égen a Naphoz (vagy éjjel a Holdhoz) képest, akkor ezeken, a finom jégkristálykákból álló virgákon színes melléknapokat vagy más légköroptikai jelenségeket is megpillanthatunk. Gyakran ezek miatt jönnek elő az összeesküvés-elméletekkel, holott puszta fénytörésről van szó.

Így fest felülnézetből egy lyukfelhő Forrás: Wikimedia Commons

Időnként e lyukfelhők egészen elnyúlt, csatornaszerű alakot öltenek, ehhez az kell, hogy a repülő ne meredeken, hanem egészen kis szögben keresztezze a felhőréteg útját. A lyukfelhők jól megfigyelhetők időjárási műholdképeken, ahogy az Earth Observatory felvételén is, amely a Miami reptérre érkező és onnan távozó gépek hatására kialakult lyukfelhőket mutatja be. A felvételt a Terra műhold készítette 2024. január 24-én.

Természetesen hazánkban is előfordul a jelenség, így, amikor a megfelelő párnafelhő réteg kialakul, érdemes időnként kilesni, hátha megpillanthatjuk!