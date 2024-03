Nem minden szupervulkáni kitörés jár erős lehűléssel

A szupervulkáni kitörések abban különböznek egy átlagos kitöréstől, hogy elképesztően nagy mennyiségű, legalább 1000 köbkilométernyi szilárd kőzetanyag kerül ki a Föld mélyéből, ez persze jórészt felaprózódva, vulkáni törmelék és hamu formájában terül aztán el a felszínen. A legismertebb ilyen kitöréseket a Yellowstone produkálta, de számos más, hasonló nagyságrendű kitörésre is sor került a geológiai közelmúltban. A legutolsó efféle kitörést 26 ezer éve az új-zélandi Taupo produkálta 1170 köbkilométernyi anyaggal, de talán még elég jól ismert a 74 ezer évvel ezelőtti Toba-kitörés is, amelyhez sokáig kötötték az emberi faj létszámának ideiglenes zuhanását (ám azóta kiderült, hogy nem így volt). Abban azonban sokáig egyetértettek a szakemberek, hogy a légkörbe kerülő ilyen nagy mennyiségű vulkáni anyag hatására bolygónk felszíne lehűl. A folyamat hasonló, mint a talán ismertebb atomtél esete, csak a vulkánkitöréshez kötöttet vulkáni télnek hívják. Ezeknél ne az olyan lehűlésekre gondoljunk, mint az 1991-es Pinatubo utáni 0,5 Celsius-fokos, vagy mint amit a Tambora 1815-ös kitörése után világszerte észleltek (lásd: a történelemformáló kb. 3 Celsius-fokos lehűléssel járó nyár nélküli év), a becsült adatok szerint akár a 14 Celsius-fokos lehűlés is szóba jöhet. Ez pedig katasztrofális hatású volna az egész emberiségre nézve. No de vajon tényleg bekövetkezhet ekkora mértékű lehűlés?

Néhány szupervulkáni kitörés (narancssárgával) és ennél némiképp kisebb, de még mindig hatalmas kitörés (sötét sárgával) a geológiai közelmúltból. A kibocsátott anyag tömör kőzetre átszámított mennyisége alapján színezték az ábrát. Forrás: USGS

Egy újonnan, a Journal of Climate folyóiratban közzé tett kutatás szerint azonban a lehűlés attól függ, mekkora méretűek a légkörbe jutó aeroszol szemcséi. A NASA Goddard Űrkutatási Központja és a Columbia Egyetem kutatóiból álló csoport végzett számítógépes elemzéseket és modellszámításokat az olyan szupervulkáni kitörések kapcsán, mint a Toba kitörése volt 74 ezer éve.

A Toba nevezetes kitörése során 2800 köbkilométernyi kőzetanyag repült a levegőbe. A modellszámítások alapján azonban távolról se járhatott akkora lehűléssel e vulkáni esemény, valószínűleg csupán 1,5 Celsius-fokkal lett hűvösebb bolygónkon a kitörést követően.

A Toba szupervulkáni kitörése után egy 80-szor 30 kilométeres sebhely maradt bolygónk arcán, ám ez mára paradicsomi tájjá változott. Forrás: Wikimedia Commons

„E viszonylag szerény mértékű, a létező bizonyítékokkal egybehangzó lehűlés azt is megmagyarázza, hogy miért is nem kapcsolódtak az ismert szupervulkáni kitörésekhez globális katasztrófák amelyek az emberre vagy az ökoszisztémára veszélyt jelentettek volna” – mondta Zachary McGraw, a kutatás vezetője. A kutatók egy eddig nem sokat vizsgált tényezőt vettek most górcső alá: a légkörbe jutó kénes aeroszolok szemcséinek méretét.

A vulkánokból a sztratoszférába jutó kén-dioxid gáz az ottani víz hatására folyékony szulfátcseppecskékké alakul, a cseppecskék pedig kétféle úton is befolyásolhatják a klímát. Hűtenek akkor, ha visszaverik a beérkező napfényt, illetve melegítenek akkor, ha a felszín felől kisugárzó hőt tartják vissza. (Ez a fajta hűtő hatás volt az, ami például ötletet adott a jelenlegi felmelegedés mérsékelésére is úgy, hogy szulfátcseppecskéket juttatnának a sztratoszférába.)

A számításokkal a kutatók most azt mutatták ki, hogy minél apróbb és sűrűbb a magaslégköri aeroszol szemcsemérete, annál jobban visszaveri a beérkező napsugárzást, és annál jelentősebb a hűtő hatása. Azt nem tudjuk ellenőrizni, hogy a múltbéli kitörések során mekkora is volt a szemcsenagyság, ennek semmiféle nyoma nem maradt hátra. Azonban a modellszámítások szerint a hűtő hatásuk ezeknek a szupervulkáni kitöréseknek nem nagyon lehetett nagyobb mértékű, mint a modern korunk nagyobb robbanásos kitöréseié (mint az említett Pinatubo).

Azonban a szakemberek úgy vélik, további számításokra, modellezésre, laborkísérletekre van ahhoz szükség, hogy még nagyobb bizonyossággal megértsük, mi is történik az aeroszol szemcséivel, és mekkora szemcsék jöhetnek így létre. Ez a bizonytalansági tényező is elég indok ahhoz, hogy egyelőre ne próbálkozzunk meg az efféle klímamérnöki beavatkozásokkal.