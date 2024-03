Az Apophis és más kisbolygók

A kanadai Western Ontario Egyetem kutatóinak új vizsgálati eredményei megnyugtatóak: ez a másodlagos veszély nem valósulhat meg. A Planetary Science Journal folyóiratban hamarosan megjelenő kutatási eredmények szerint az Apophis nem fog más kisbolygóval ütközni a belátható jövőben.

Az Apophis, ez a 335 méteres kisbolygó, a rossz hírnevét annak köszönheti, hogy a felfedezése idején (2004-ben) meglehetősen kevéske pályaadat alapján nem lehetett kizárni, hogy valamikor a belátható jövőben a Földbe csapódjon. Ezt a lehetőséget azóta a rengeteg új megfigyelés nyomán kiszámított, sokkal pontosabb pályaadatok alapján kizárták. Persze, az ember szereti a rettegést, így az is felmerült, hogy mi van, ha egy másik kisbolygóval ütközik, és ezt követően tér le eddigi (már tudjuk, hogy számunkra veszélytelen) pályájáról? A Paul Wiegert vezette csoport mérte fel az esélyeket, 1,3 millió ismert kisbolygó pályaadatainak segítségével. Nemcsak magukat a kisbolygókat, hanem azok közvetlen környezetét is megvizsgálták, vagyis úgy végezték el a számításokat, hogy belekalkulálták az egyes kisbolygók ma még ismeretlen „holdjainak” lehetséges helyét is. Azt is figyelembe vették, ha az adott kisbolygót törmelékek veszik körbe, vagy esetleg üstökös-szerű aktivitást mutat. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy a kérdéses kisbolygók méreténél jóval nagyobb lehetséges mérettel számoltak az ütközések veszélyét illetően.

„Minden egyes kisbolygó útját kiszámítottuk részletes, számítógépes Naprendszer-szimulációnk során, hogy felmérjük, mekkora esélye van egy ilyen valószerűtlen eseménynek” – mondta a professzor. „Szerencsére nem várható efféle ütközés sem.” Azok a kisbolygók, amelyek pályája viszonylag közel vezet el az Apophisé mellett, és kevés adatunk van róluk, az esetleges távoli jövőben okozhatnak kellemetlen meglepetést. Ezeket majd a későbbiekben is érdemes lesz újra és újra megfigyelni, s még pontosabb pályaadatokkal a későbbi jövőjüket is kiszámolni. Azonban a jelenlegi helyzet az, hogy zéró esélye van egy efféle ütközésnek.

Az Apophis látványa radar „szemén” át, 2021 márciusában, 17 millió kilométer távolságból. Forrás: NASA/JPL-Caltech and NSF/AUI/GBO image

Mivel az Apophis igen közel, kb. 32 ezer kilométerre fog elszáguldani bolygónk mellett 2029. április 13-án (babonásoknak: természetesen ez pénteki nap lesz), ezt akár mi is megfigyelhetjük majd, a számítások szerint a fényessége elég lesz ahhoz, hogy az égi helye ismeretében szabad szemmel is jól láthatóvá váljon.

Az Apophis akkor is lenyűgözően izgalmas, ha tudjuk, nem fog veszélyeztetni minket egy jó ideig biztosan, ám ez nem jelenti azt, hogy a csillagászok hátradőlnek és csak nézik. A pályája folyamatos megfigyelésével a távoli jövőre vonatkozóan is lehet majd számításokat végezni.