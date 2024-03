Égi jelenségek 2024. március második felében

20-án hajnalban beköszönt a csillagászati tavasz

Március 20-án hajnali 4:07-kor lépünk át a tavaszba, vagyis ez a tavaszi nap-éj egyenlőség napja is. Ezen a napon, ahogy az év más jeles napjain is, akár a napkeltét, akár a napnyugtát fotózhatjuk, valami szép tájképi elemmel kombinálva. A Nap ekkor pontosan keleten kel és pontosan nyugaton nyugszik.

Az első tavaszi napkelte keleti határainknál 05:36, Budapesten 05:46, nyugaton 05:56 lesz.

Vessünk egy pillantást a Merkúrra!

A lenyugvó Merkúr és a felkelő Űrállomás egymás közelében március 24-én. Forrás: Stellarium.

A legbelső bolygó ezúttal az alkonyi égen látszik, és meglehetősen jól megfigyelhető is lesz a hónap második felében. A legkedvezőbb helyzetben 24-én jár, ekkor 1 óra 48 perccel nyugszik a Nap után. Az csak a ráadás, hogy ezen az alkonyon az ország nyugatabbi részén a lenyugvó Merkúrtól jobbra, kb. 7-10 fokra az épp felbukkanó Nemzetközi Űrállomást is megláthatjuk majd (a távolság helyszíntől függ). Ezt viszont a keleti országrészben már nem lehet látni, de például Budán, valamelyik hegytetőről még igen (tiszta horizont esetén).

Telihold 25-én reggel

Tapolca ikonikus helyszíne, a Malom-tó a telihold fényében. Forrás: Önök küldték / Dégi Nóra

A teliholdat sokan kedvelik, bár az amatőrcsillagászok nagy része valószínűleg nem tiltakozna, ha csak egy volna belőle évente, és az is csak azért, hogy lehessen holdfogyatkozás. Ugyan egyelőre úgy fest, hogy 2024-ben is minden hónapban megvilágítja az eget. A holdfogyatkozás csak félárnyékos lesz, vagyis eleve csak picit sötétebb szürkés arcot ölt a Hold, de hazánkból még megfigyelni se lehet, mivel a hajnali holdnyugtakor kezdődik. A telihold-rajongók kedvéért a 25-i holdnyugta időpontjai a keleti országhatárnál 05:33, Budapesten 05:44, nyugaton 05:54 – ebben a percben kezdődik el a félárnyékos fogyatkozás. Ha valaki mégis szeretné meglesni, annak Amerkába kell ezért utaznia (nem érdemes). Legközelebb szeptemberben lesz majd olyan (részleges) holdfogyatkozás, ami itthonról is látszik.

A kényelmesebben megfigyelhető holdkeltét 25-én este megfelelő időjárás esetén kiváló fényviszonyok közepette, napnyugta után 20 perccel láthatjuk, ekkor a Hold még mindig 99,8 százalékos megvilágításban jár. A holdkelte ideje a keleti határainknál 18:12, Budapesten 18:23, nyugaton 18:34 lesz.

A tavasz ígéretes üstököse a 12P/ Pons-Brooks

Városi, afrikai porral és fátyolfelhőkkel nehezített égen készült felvételen is kivehető a csóva Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Az utóbbi hetek szomorú időjárása – a felhős éjjelek és a folyamatosan fölénk áramló szaharai por – miatt nem sokat élvezhettük az egyre gyönyörűbb és egyre fényesedő üstökös látványát. Az üstökös talán elérheti a szabadszemes láthatóságot is, de ne számítsunk nagy látványosságra, ez az égitest inkább csak fotókon mutatkozhat meg szépen. Már ha épp nincs felhő, por vagy holdfény… A hónap elején már fényesebb volt a vártnál, kb. +6 magnitúdós, ami azt jelenti, hogy már kisebb távcsövön és binokuláron keresztül is megfigyelhető. Igazán szépen azonban csak a hosszú záridővel készült fotókon mutat.

Ez jórészt annak köszönhető, hogy fényes, zöld kómája és hosszan elnyúló kékes-szürke csóvája van, ez utóbbi ráadásul az erősebb naptevékenység miatt hullámzik és libeg is. Ehhez persze jó, ha sötét, vidéki és tiszta égen tudjuk fotózni, és elengedhetetlen hozzá, hogy a Föld forgását ellensúlyozó mechanikáról tegyük ezt. Az üstökös napi helyzetét akár a planterárium-szoftverek és applikációk, akár a The Sky Live weboldal megmutatja, de nem nehéz megtalálni. Ehhez az északnyugati égen, alkonyat után kell keresni, 15-én gyönyörű kompozícióban lesz az Androméda- és a Triangulum galaxisokkal, ezt a legjobban egy 50 vagy 35 milliméteres objektívvel lehet fotózni. 20-ától pár napon át a Triangulum-galaxis közelében jár, ami szintén igen szép téma – lenne, ha nem volna brutális holdfény. 26-át követően van esély a galaxissal, bár már kissé távolabbról fotózni.

Ha véletlenül március 15-én kora este se a szaharai por, se egy épp itt tanyázó ciklon, se köd, se más zavaró tényező nem lesz, akkor érdemes lesz nagyobb látószögű felvételen megörökíteni az üstököst a két fényes galaxis társaságában. Forrás: Stellarium

Az üstökös ugyan egyre fényesebb, és majd áprilisban éri el a legnagyobb fényességét, sajnos egyre alacsonyabban látszik, és a csillagászati szürkület vége felé már nagyon közel jár a horizonthoz, ezért egyre nehezebben lehet megfigyelni. Meglepetést persze még mindig okozhat, így mindenkit arra biztatok, ha lehetősége nyílik rá, igyekezzen megfigyelni, vagy megfelelő technikával meg is örökíteni. Reméljük, hogy az időjárás végre magához tér, és lesz néhány derült esténk!