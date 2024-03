Ismeretlen óriásvulkán a Marson

Forrás: NASA/USGS Mars globe. Geologic interpretation and annotations by Pascal Lee and Sourabh Shubham 2024

A Mars felszínének talán legismertebb alakzata a Valles Marineris mély sebhelye, az a völgyrendszer, amely közel 4500 kilométer hosszú. E sebhely nyugati végén találtak rá az egyelőre, nem hivatalosan Noctis-hegy (Noctis Mons) névvel emlegetett egykori tűzhányóra, amelynek átmérője 450 kilométer, magassága pedig 9022 méter. A vulkán keleti oldalán a Mars másik híres kanyonrendszere, a Noctis Labyrinthus fekszik – ez alapján kapta a „munkanevét” a hegy.

A vulkán nagy mérete és komplex felépítése arra utal, hogy igen sokáig aktív lehetett. A felfedezésről a SETI Intézet kutatói számoltak be az 55. Hold- és Bolygótudományi Konferencián.

A marsi Egyenlítő közelében elhelyezkedő vulkán a Tharsis vulkáni régió peremén található, és úgy tűnik, a délkeleti részén még egy eltemetett gleccser is lehet, amelyet geológiai értelemben fiatal vulkáni anyag fed. E két tényező elegendő és alapos indok ahhoz, hogy akár robotikus, akár majd emberi felfedezők közelebbről is megvizsgálják valamikor e területet.

Magassági térképen a helyszín Forrás: NASA Mars Global Surveyor (MGS) Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) digital elevation model. Geologic interpretation & annotations by Pascal Lee and Sourabh Shubham 2024

„Egy olyan terület geológiáját vizsgáltuk, ahol tavaly egy gleccser nyomait fedeztük fel, és ekkor jöttünk rá, hogy egy hatalmas, mélyen erodált vulkánban vagyunk” – magyarázta a kutatást vezető Dr. Pascal Lee bolygókutató. Számos jellegzetesség együttese árulta el a régió vulkáni mivoltát: sziklaplatók és kanyonok rendszere van itt, a központi csúcsot ívesen elhelyezkedő, majd ellaposodó sziklaplatók veszik körbe, amiből azután lejtő nyúlik kifelé. A lágyabb külső lejtők 225 kilométerre nyúlnak el, különböző irányokba. A középpontban egy kaldera, vagyis beomlott kráter maradványa található, amiben egykor lávató is lehetett. Az egész komplexumban több helyen is megtalálhatóak lávafolyások, piroklaszt-maradványok és különféle hidratált ásványi lerakódások. Ezen ásványok ittléte régóta ismert, és a gyanú is felmerült már, hogy ezek vulkáni eredetűek lehetnek.

3D szemüvegben (cián-vörös) nézendő térbeli kép a területről Forrás: Background image: Mars Express anaglyph (3D) mosaic © ESA/DLR/FU Berlin CC BY-SA 3.0 IGO. Geologic interpretation and annotations by Pascal Lee and Sourabh Shubham 2024

A nagy vulkánon túl egy kb. 5000 négyzetkilométeres területen olyan kis kúpokat, álkrátereket is felfedeztek, amelyek akkor jöhetnek létre, ha a vékony, de forró vulkáni anyagok alatt nedves vagy jeges felszín található, és ennek a vize helyi gőzrobbanásokat okoz. Az ilyen táj pont úgy néz ki, mint egy hatalmas buborékfólia, amelynek a buborékait már kipukkasztgatták.

A kerek alakzatok azok a kis kráterszerű maradványok, amelyek a jégfelszínre hulló forró vulkáni anyag gőzrobbanásainak szüleményei. Forrás: Background images: NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), Context Imager (CTX), and Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM). Geologic interpretation and annotations by Pascal Lee and Sourabh Shubham 2024

A gleccsermaradvány is arról árulkodik, hogy itt a vulkáni lerakódások anyaga kémiai reakcióba lépve a gleccser jegével létrehozhatta a ma világos felszínű szulfátos rétegekként látható ásványi kérget. A gleccser egykori morénáit is felfedezték a kutatók. A szakemberek arra gyanakodnak, hogy e mai felszín alatt még mindig jelen lehet a gleccser maradéka, amit pont ez a vulkáni okra visszavezethető ásványi kéreg óvhatott meg az eltűnéstől.

Az óriásvulkán kráter körüli régiója Forrás: Left: Mars Express HRSC color mosaic © ESA/DLR/FU Berlin CC BY-SA 3.0 IGO; Right: Background image: same as Left; NASA MGS MOLA digital elevation model. Geologic interpretation and annotations by Pascal Lee and Sourabh Shubham 2024

A kutatók értelmezésében a Noctis-hegy egy rendkívül összetett, átalakult vulkáni maradvány. Eróziós erők, törések szabdalták és koptatták a hatalmas egykori pajzsot, amelyben a lávarétegek, a piroklaszt lerakódások és a jég váltakozva borították be a hegy lejtőit. A tágabban értelmezett Tharsis-régió kiemelkedése idején jöttek létre a törések, a Noctis-hegy különböző pontjain tört fel a láva, majd a gleccser és a vulkánt borító jég hatalmas mennyisége eltűnt, majd végül beomlott a hegy jelentős része. Később további erózió alakította át a tájat.

Bár most elég sok mindent felvázoltak a kutatók a hegy múltjáról, azt, hogy pontosan mikortól kezdett működni, egyelőre nem tudják. Habár a geológiai közelmúltban is voltak itt még kitörések, az sem világos, hogy jelenleg aktívnak tekinthető-e még a Noctis-hegy. A térség lehetséges kincse (vízjég) és a tudományos kérdések is azt jelzik, érdemes lesz alaposabban felmérni, megismerni ezt a helyszínt.