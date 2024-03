Egyre több az e-hulladék

A kimerült akkumulátoroktól az elektromos vezetékekig minden kiselejtezett elektromos berendezést és alkatrészt magába foglaló e-hulladék megfelelő kezelés nélkül nagy környezeti kockázatot jelent, mert az egészségre káros elemeket és vegyületeket tartalmaz. Ugyanakkor ez a hulladék nagy nyereséggel hasznosítható nyersanyagforrás is.

„Ezeket az termékeket gyakran nehéz javítani. Nagyon könnyen hulladékká válnak, így pedig a globális hulladéktermelés egyre nagyobb” – mondta Kees Baldé, az ENSZ Továbbképző és Kutató Intézetének (UNITAR) Fenntartható Ciklusok programját irányító vezető tudományos szakértője.

„Az e-hulladékhegy növekedése gyorsabb, mint az újrahasznosítási erőfeszítések növekedése. Így el fogjuk veszíteni a csatát” – tette hozzá.

2022-ben a világ éves e-hulladék kibocsátása 62 millió tonna volt, ami 82 százalékos növekedés 2010-hez képest. Évente 2,6 millió tonnával több e-hulladék keletkezik, ami azt jelenti hogy 2030-ra elérheti a 82 millió tonnát.

„Ennek az e-hulladéknak a túlnyomó többségét nem kezelik megfelelően, egyszerűen szeméttelepre kerül. A kisebb készülékeket, mint például a mobiltelefont vagy az elektromos fogkefét az emberek egyszerűen kidobják a többi hulladékkal együtt” – jegyezte meg Kees Balé.

Az ENSZ szakértői szerint ezt a növekedést egyebek között a nagyobb fogyasztás, a javíttatási lehetőségek hiánya, az elektronikai cikkek rövidebb élettartama és az e-hulladék kezelésére szolgáló nem megfelelő infrastruktúra okozza.

Baldé megjegyezte, hogy még az energiafogyasztás csökkentésére szolgáló termékek – mint például a napelemek – is hozzájárulnak az e-hulladék mennyiségének gyarapításához. A szakértő szerint 2022-ben mintegy 600 ezer tonna fotovoltalikus panelt dobtak ki.

„A gyártóknak a szabványosításban is nagy felelősségük van, és szavatolniuk kellene, hogy az általuk gyártott termékek életciklusa elfogadható hosszúságú legyen” – mondta Cosmas Zavazava, az ENSZ Nemzetközi Távközlési Uniójának (ITU) igazgatója.

„Úgy gondolom, a magánszektornak úgy kellene viselkednie, mint egy tudatos állampolgárnak” – tette hozzá Zavazava.