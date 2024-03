Adj egy órát a Földnek!

2024. március 23-án 20:30-tól 21:30-ig Budapest díszkivilágítása is lekapcsol, de olyan más hazai települések is csatlakoznak a Föld órájához, mint például Sátoraljaújhely, Hatvan, Szeged, Pécs vagy Hajdúszoboszló.

Az éghajlatváltozás üteme már több mint 15 éve is fenyegető jövőt jósolt az emberiségnek, ezért a Föld óráját eredetileg azzal a céllal indította 2007-ben a WWF Ausztrália, hogy a klímaváltozásra és annak negatív hatásaira irányítsa bolygónk lakosságának figyelmét. Az országos megmozdulás azonban igen gyorsan a világ legnagyobb globális akciójává nőtte ki magát, amelyben tavaly már több mint 190 ország vett részt.

„Bár ez az üzenet azóta is aktuális, hiszen az éghajlatváltozás problémája nem oldódott meg – sőt, hazánkban is hatalmas aszályok, hőhullámok, óriási viharok és villámárvizek formájában sújt le ránk –, ma már összetettebb a mondanivaló. Az emberi tevékenység következtében természeti kincseink súlyos mértékben és gyorsuló ütemben pusztulnak, és a negatív tendencia megállításáért nemcsak a magánszemélyeknek kell tenniük, sokkal nagyobb felelősség terheli a vállalatokat és a kormányokat. Ha ezen a napon sokan egyszerre teszünk valamit a bolygónk egészsége érdekében, legyen az akárcsak egy apróság, annak elsősorban szimbolikus üzenete van. Minél többen üzenünk, annál inkább tudunk nyomást gyakorolni a politikai és üzleti döntéshozókra, és ezzel rendszerszintű változtatásokat elérni” – mondta dr. Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője.

A szimbolikus egy órás akció a kezdetek óta nem változott: a Föld óráján világszerte az épületek, nevezetességek – például az Eiffel-torony, a Sydney-i Operaház, a New York-i Empire State Building, a római Colosseum vagy a budai vár – díszkivilágítása lekapcsol egy órára, de a kezdeményezéshez magánszemélyként és településként is lehet csatlakozni lekapcsolással, bárhol is élünk. Emellett a Föld órája kapcsán évek óta indulnak természet- és éghajlatvédelmi akciók is világszerte.

Adj egy órát a Földnek!

Ma már senki számára nem új információ, hogy mindennél nagyobb szükség van természeti értékeink megóvására és éghajlatunk védelmére, legyen szó bármilyen kicsi vagy nagy szereplő tetteiről, döntéseiről. A Föld órája valódi üzenete az, hogy mindannyiunk felelőssége és érdeke, hogy elinduljunk a fenntarthatóság útján.

Az idei Föld órája keretében március 23-án 20:30-tól ismét elsötétül egy órára a világ, azonban emellett még sok mindent tehetünk környezeti lábnyomunk csökkentéséért. A WWF Magyarország mindenkit egyéni vállalásra buzdít: nem számít, hol élsz, milyen idős vagy és mit dolgozol, az egészen egyszerű dolgokban is megtalálhatod a kikapcsolódás azon formáját, ami neked és a bolygónak is jót tesz. Ezért március 23-án merülj el egy olyan tevékenységben, amiből úgy töltekezel, hogy közben nem terheled a környezetedet!

De mégis miket csinálhatsz, ami egyszerre jó neked és a Földnek is? Például főzhetsz fenntartható módon: a Föld órája alkalmából készíts egy fogást vagy akár egy teljes menüt helyi, szezonális alapanyagokból, csökkentve ezzel az ökológiai lábnyomodat! Figyelj az élelmiszer-pazarlásra is: a maradékot ne dobd ki, hanem fogyaszd el, vagy ha túl sokat készítettél, akkor fagyaszd le, esetleg oszd meg másokkal! A Föld órája apropóján egy számodra kedves kreatív alkotásban is elmerülhetsz, de kertedet vagy erkélyedet is szépítheted úgy, hogy azzal jót is teszel: ültess olyan növényeket, amik vonzzák a beporzó rovarokat! A mozgás, az aktív időtöltés a természetben szintén olyan tevékenység, ami nem terheli túlságosan a környezetünket: mozdulj ki szombaton – például túrázz vagy biciklizz –, de ügyelj arra, hogy lehetőleg tömegközlekedéssel menj, és a lábnyomodon kívül ne hagyj semmit a természetben! De akár egy jó könyv olvasása közben is úgy tudsz kikapcsolódni, hogy azzal nem teszel extra terhet a környezetre – főleg, ha egy meglévő vagy antikvár könyvet lapozgatsz. Ha pedig összehívod a barátaidat, akkor a lekapcsolás után gyertyafény mellett közösen ünnepelhetitek a Föld óráját és a bolygó védelmét. Válassz egyet a tevékenységek közül, vagy találd meg az igazán hozzád illőt!

Az idei Föld órájára egyéni vállalással a foldoraja.hu oldalon lehet regisztrálni, a résztvevők között a szervezet WWF ajándékcsomagokat sorsol ki.