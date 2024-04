Így látták a teljes napfogyatkozást az űrből

Ritka jelenséget, teljes napfogyatkozást figyelhettek meg április 8-án hétfőn az amerikai kontinensről. A szerencsések egy keskeny sávban, Mexikótól az Egyesült Államokon át Kanadáig láthatták az eseményt, Magyarországról élő közvetítések révén követhettük a folyamatot. A felvételek visszanézhetőek, ebben a cikkben gyűjtöttünk össze néhány videót.

Ahogy az érdekes csillagászati eseményeknél lenni szokott, a NASA ezúttal is kiemelten foglalkozott a jelenséggel. Az űrhivatal az elmúlt napokban több, a teljes napfogyatkozás alatt készített felvételt is közzétett, többek között olyan képeket is, amelyek a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), a földfelszíntől mintegy 420 kilométerre készültek.

A fotókon az látható, ahogy a fogyatkozás alatt a Hold árnyéka különböző régiókra vetül. Az alábbi képen az árnyék a kanadai Québéc és Új-Brunswick tartományok, illetve az amerikai Maine állam egyes területein húzódik.

További felvételekért érdemes megtekinteni a vonatkozó fotógyűjteményt.