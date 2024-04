Hajótörötteket mentettek egy lakatlan szigetről

Mikronéziában tett hajókirándulást három, a haditengerészetnél szolgáló tengerész, azonban nem tértek haza, ezért egy rokonuk 2024. április 6-án jelezte az eltűnésüket – számolt be a Parti Őrség. A férfiak egyhetes kényszerpihenőt töltöttek az alig 500 méternyi szigetecskén.

A három, 40-es éveiben járó férfi húsvét vasárnap indult el otthonukból, a Polowat-atollról egy 6 méteres, nyitott, külső motorral felszerelt csónakkal. A férfiak jól ismerték a régiót és tapasztalt hajósok voltak.

Egy ilyen repülővel járták be a hatalmas területet a hajótöröttek után kutatva. Forrás: Wikimedia Commons

Miután a rokon értesítette a Haditengerészetet, meglehetősen nehézkes módon sikerült csak légi felderítést keríteni, mivel nem volt rendelkezésre álló repülő a területen, ráadásul az időjárás is kedvezőtlen volt, így egy japán bázisról érkezett végül gép. A P-8 Poseidon felderítő repülőnek mintegy 268 ezer négyzetkilométeres területet kellett ellenőriznie (ez majdnem háromszor nagyobb hazánk teljes területénél).

A gép végül 8-án látta meg a Pikelot-atollon a három férfit, annak köszönhetően, hogy azok pálmalevelekből a HELP (segítség) szót írták ki a parti homokba (ez látható nyitóképünkön). A mentési akció irányítói szerint enélkül nem lehetett volna megtalálni őket, így kulcstényező volt a találékonyságuk.

A mentőakció Forrás: US Coast Guard

A repülőről túlélőcsomagokat dobtak a szigetre, hogy addig is megkönnyítsék a három ember sorsát, míg megérkezik a segítség. Kicsivel később egy másik gépet irányítottak a területre (ez a közelben repült át más célból), amelyről egy rádiót is ledobtak a férfiaknak, akikkel így már kommunikálni is lehetett. Kiderült, hogy a segélycsomagnak köszönhetően élelemhez és vízhez jutva jól vannak. Április 9-én végül a Parti Őrség hajója is a helyszínre ért, ahonnan a férfiakat és azok felszerelését is sikerrel kimentették.

Csónakjuk motorja megsérült, emiatt nem tudtak hazatérni, az eredetileg horgásztúrának indult egyhetes kaland igen szerencsésen végződött. Az apró szigeten kókuszdión éltek, emellett egy picike ásott kútból jutottak vízhez.

A hajótörötteket ezzel a csónakkal menekítették ki a szigetről, és szállították a távolabb várakozó hajóra, ami hazavitte őket. Forrás: US Coast Guard

A történetben két érdekesség is volt még. Egyrészt a szigetre a Parti Őrség hajójáról elsőként kilépő mikronéziai férfiról kiderült, hogy nemcsak az anyanyelvüket beszéli, de a hajótöröttek harmadfokú unokatestvére. A másik, hogy ugyanezen szigetről 2020-ban már mentettek ki három másik férfit, akik amiatt kerültek ide, mert csónakjukból kifogyott az üzemanyag. Akkor a férfiak SOS feliratot raktak ki a parti homokba.

A csendes-óceáni szigetvilág lakói gyakran hajóznak az egyes szigetek közt, ezt már igen hosszú ideje teszik, tapasztalt hajósok, ám időnként az is előfordul, hogy a technika csődöt mond. A hasonló eseményeknél a legnagyobb kihívást az ivóvíz jelentheti, ugyanis ezeken az apró szigeteken édesvízhez jutni szinte lehetetlen. Az atollok aljkőzete ugyan némiképp képes megszűrni a beszivárgó vizet, de nem teljesen sómentesek ezek a kutak, források. A nagyobb szigeteken az összegyűlő csapadéknak, a belőle kialakult talajvíznek köszönhetően lehet stabilabb vízbázis – azonban mindezeket a tengerszint emelkedése, illetve a szigetek erdőinek kivágása is súlyosan veszélyezteti.