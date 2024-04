Lilává vált egy németországi tó vize

A Bajor-Alpok lábainál álló Füssen városa közelében lévő Gipsbruchweiher, azaz Gipszbánya-tó vize magas kéntartalmú (mivel a gipsz kéntartalmú ásvány), és ennek köszönhetően különleges baktériumok élnek benne. E mikroorganizmusok a tó vizét már máskor, például 2020-ban is lilára festették, ideiglenesen.

A 2024 tavaszi látványosság még közlekedési káoszt is okozott, olyan sokan keresték fel a helyszínt, hogy azt egy időre le is kellett zárni, majd eztán csak akkor engedtek be egy-egy autót, ha felszabadult egy parkolóhely. Érthető is volt az érdeklődés, mert meglehetősen ritkán, speciális körülmények hatására jön csak létre ez az árnyalat.

A tóban egyébként folyamatosan, de kisebb számban élő élénk lila színű bíborbaktériumok a Gammaproteobaktériumok közé tartoznak, a kén az energia-háztartásuk alapköve. Ahhoz, hogy ilyen tömegben elszaporodjanak, szükséges egyrészt a megfelelő mennyiségű kén a tó vizében, a csökkent oxigéntartalom, illetve olyan fényviszonyok, amelyek e fotoszintetizáló baktériumok biológiai működését segítik.

A tó vizére jellemző, hogy nem keveredik, ezért tud benne kialakulni az oxigénszegény állapot, ami elősegíti a baktériumok életműködését. Általában a hasonló tavak mélyebb vízrétegeiben fordulnak elő ezek az egysejtűek, van Füssen közelében még egy kénes tó, amelynek pont ez a jellemzője: a mélyebb víz lila benne, a felszíni azonban áttetsző.

A Gipszbánya-tó a Faulenbacher-patak völgyében helyezkedik el, a patak neve nem túl bizalomgerjesztő, ugyanis Rothadt-patakot jelent, de érthető, hisz a térség kénben gazdag terület, ahol a kénvegyületeknek köszönhető szagok valóban eléggé visszataszítóak.

E körülmények szerencsés együttállása nem rendszeres, de időről időre kialakul.

A lila színt okozó baktériumok egyébként ártalmatlanok, nem termelnek méreganyagokat.

A víz színe folyamatosan fakul, és néhány nap alatt vagy egy kiadósabb esőt követően visszaáll az eredeti állapot.