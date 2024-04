Az űrből örökítették meg Namíbia legmagasabb hegyét

Namíbia fura, több szempontból is egzotikus ország. Afrika déli részének legkiterjedtebb sivatagai itt helyezkednek el, a bolygó legnagyobb homokdűnéivel. Kiváló éghajlata van a csillagászathoz, ezért nagyon sokan utaznak ide az éjszakai égboltot megcsodálni. Ehhez az is hozzájárul, hogy a világ második legkisebb népsűrűségű országa, így az emberi eredetű fényszennyezés szinte ismeretlen.

Itt élnek a természetfilmekből ismert khoi és szan őslakosok, akiket régiesebb néven szokás busmannak is hívni. Egykor német gyarmat volt, ennek köszönhető a Brandberg, illetve a legmagasabb pont, a Königstein neve is.

A Brandberg gránitmasszívuma Forrás: Earth Observatory

Erről a hegytömbnek nevezhető masszívumról olvashatunk az Earth Observatory beszámolójában. Mivel a térség sivatagi terület, szinte semmi talaj nincs itt, ezért különösen jól megfigyelhető a felszín a világűrből. A bemutatott fotót a Nemzetközi Űrállomásról készítették, 2024. január 24-én. Fontos információ, hogy a kép „fejtetőn” áll, vagyis az alsó széle felé van észak, ha a térképen megkeressük a helyet, ez világossá válik.

A fehér hölgynek nevezett sámánfigura középütt. A sziklafestményt mintegy 100 éve fedezték fel, és egy ideig szokás volt (turizmus…) vízzel lelocsolni, hogy élénkebbnek látszódjanak a színei, ám ennek köszönhetően az ábrák még inkább kifakultak… Forrás: Wikimedia Commons

A Brandberg helyi, damara nyelvű neve Daures, a busman őslakosság számára szent hegy, itt található a híres „fehér hölgy” sziklafestménye, amely jelen tudásunk szerint 2000 éves. A Brandberg masszívuma területén mintegy 1000 busman sziklafestmény található egyébként. Maga a fehér hölgy egy sámánt ábrázol, akinek karjai és lábai fehérek – vagy valami díszt hordott, vagy fehérre volt festve a bőre.

No de mi is ez a hatalmas vöröslő hegytömb? A geológusok az efféle tömböket kőzetbenyomulásnak nevezik, a legismertebb a Yosemite Nemzeti Parkban az El Capitan gránittömbje – a legtöbb benyomulásos tömb gránit. Ezek voltaképpen olyan egykori magmatömegek, amelyek ugyan elindultak a felszín felé, ám végül nem lett belőlük vulkánkitörés, és a felszín alatt megszilárdultak. Namíbia esetében a gránitbenyomuláshoz az a folyamat vezetett el, amelynek során a Gondwana szuperkontinens szétszakadásával Afrika és Dél-Amerika kontinensei létrejöttek, jó 130 millió éve.

A felvételen azonban ennél sokkal ősibb kőzeteket is látni lehet a felszínen. Egy ilyen a Brandbergtől kissé északnyugatra lévő (a képen jobbra, lefelé), szürkés árnyalatú palából álló terület, amely 750-650 millió éves, itt különös, párhuzamos, kissé hullámzó sávokat láthatunk.

A Messum-kráter is egy egykori vulkáni komplexum Forrás: Earth Observatory

A sötétvörös üledékes kőzetek 250-300 millió éve rakódtak le. Itt található a Messum-kráter, ami egy szintén kb. 130 millió éves vulkán maradványa, e vulkán akkor működött, amikor a kontinensek szétszakadtak.

A felvételen az ember nyomai is kivehetők, ha nem is túl feltűnően, két ónbányát is találhatunk, ezek közül az Uis nevű település egyúttal a régió turistáinak is afféle központja, innen indulnak a terület régészeti emlékeinek, sziklafestményeinek megismerésére.