Rekorder fekete lyukra bukkantak

A Gaia égboltfelmérő űrteleszkóp adatai közt találtak rá arra a csillagra, amely különös billegő mozgásával hívta fel a kutatók figyelmét. Az objektum mozgása alapján arra lehetett következtetni, hogy egy igen nagy tömegű társa van, amely körül kering. Az égitestről feltételezték, hogy egy fekete lyuk lehet, majd az Európai Déli Obszervatórium VLT teleszkópja és más földi megfigyelések segítségével megállapították, hogy igen jelentős méretű, 33 naptömegnyi a fekete lyuk.

Egyes óriáscsillagok életüket fekete lyukként fejezik be. A legnagyobb ilyen eredetű fekete lyuk, amelyet korábban ismertünk a galaxisunkban, a Cygnus-X-1 jelű, a Nap tömegének 21-szerese.

A most felfedezett, Gaia BH3 vagy simán csak BH3 néven említett objektum ennél is sokkal nagyobb, ráadásul csillagászati értelemben meglepően közel, csupán 2000 fényév távolságban van tőlünk.

Ezzel a közeli fekete lyukak közt a második helyezett. „Senki sem számított arra, hogy ilyen hatalmas tömegű fekete lyuk kódorogjon ennyire közel anélkül, hogy észrevennénk. Egy csillagász kutatói karrierje során egyetlen ilyen felfedezés adódik csak” – mondta Pasquale Panuzzo, a Gaia kutatócsoportjának tagja. A felfedezést követő földi megfigyelésekkel a fekete lyukat kísérő csillagról tudtak olyan adatokat gyűjteni, amelyekből magának a lyuknak a tulajdonságai tárultak fel.

Összehasonlító ábra a legközelebbi (BH1), az eddigi méretrekorder Cygnus X-1) és a most feltárt (BH3) fekete lyuk közt. Forrás: ESO/M. Kornmesser

A Tejútrendszeren kívül – más módszerrel – már rábukkantak hasonló, csillag eredetű fekete lyukakra. Az elképzelések szerint ezek olyan csillagok összeomlásakor jönnek létre, amelyekben kevés, a hidrogénnél és a héliumnál nehezebb elem található – az ilyen csillagokat fémekben szegénynek hívják. A szakemberek szerint ezen égitestek kevesebb tömeget veszítenek el életük során, így a maradék tömegükből nagyobb eséllyel alakulhat ki fekete lyuk. Eddig azonban nem volt bizonyíték erre az összefüggésre.

Az viszont ismert, hogy a kettőscsillagok hasonló összetételűek, ez pedig azt jelenti, hogy a most felfedezett fekete lyuk körül keringő csillag, az egykori óriáscsillag párja olyan összetételű lehet, mint maga az óriáscsillag volt. A mérésekkel azt sikerült igazolni, hogy a BH3 társcsillaga is ilyen, fémekben szegény égitest, vagyis valószínűsíthető, hogy az óriáscsillag is ebbe a típusba tartozhatott, ez pedig megfelel a korábbi, Tejútrendszeren kívüli tapasztalatok alapján előrejelzettnek.

A galaxisunk legnagyobb fekete lyuka a középpontjában lévő szupernagy tömegű fekete lyuk, a Sagittarius A*, ami mintegy négymillió naptömegű. A BH3 rekorder voltát az jelenti, hogy ez pusztán egyetlen csillag halálával jött létre.