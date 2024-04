Sikerült újra kapcsolatba lépni a Voyager-1 űrszondával

Úgy tűnik, hogy a NASA JPL kiváló szakembereinek most is siker koronázta a kitartó munkáját, és közel félévnyi szünet után újra sikerült életet lehelniük a Voyager-1 adatküldő moduljába.

A probléma megoldásaként már 2023 decemberében számos ötlettel állt elő a mérnökcsapat, ám akkor világos volt, hogy a legjobb esetben is sok heti munka lesz a modul helyreállítása. Ahhoz, hogy bármiféle jel eljusson a 24,3 milliárd kilométerre száguldó szondára, 22,5 órára van szükség, vagyis egy jelküldés és az arra érkező azonnali válasz is közel két napot vesz igénybe.

A hiba abban az FDS nevű alegységben volt, amely a Földre küldés előtt összecsomagolja a telemetriai és tudományos adatokat. Kiderült, hogy nem működik az a csip, amely az FDS memóriáját és a szoftvere egy részét is tárolta. Mivel a csomagolás során hiányzott ez a kód, ezért értelmetlen számhalmaz lett az adatcsomagokból.

Siker: válaszolt a Voyager-1, örül az irányít csapat. Forrás: NASA/JPL-Caltech

Természetesen a hibás csipet nem lehet javítani, ezért az irányító csapat kitalálta, hogy a hiányzó kódokat, amik a rossz csip miatt kiestek, az FDS más régiójába fogják felprogramozni. Azonban az FDS egyetlen részén sem volt elegendő szabad hely ehhez, így trükkös megoldásra volt szükség.

Ehhez egyrészt fel kellett úgy darabolni a kódot, hogy azt be tudják illeszteni a meglévő hézagokba, másrészt azt is meg kellett oldani, hogy a kód a darabolás ellenére is egészként működhessen. Míg ez ma gyerekjátéknak tűnhet, ne feledjük, hogy az a technológia, amellyel a Voyager űrszondák üzemeltek, mintegy ötven éves. Az eredeti irányító csapatból sokan már nemcsak nyugdíjasok, hanem elhunytak, így számos feladatot gyakorlatilag újra kellett tervezniük a mai irányítóknak, a régi tapasztalatok hiányában.

2024. április 18-án küldték el a kész kódcsomagot a szondának, majd április 20-án vissza is érkezett az a jel, amelyből kiderült: teljes siker volt a módosítás.

Több mint 5 hónap elteltével újra érkezik adat a Voyager-1 űrszondáról. Ennyi idő után először nyílt arra lehetőség, hogy a szonda állapotát ellenőrizzék. Az irányítók a következő hetek során még átrendezik az FDS szoftverének egyéb részeit it, és ezt követően a tudományos adatok is ismét érkezni fognak a szondáról.

A Voyager űrszondák a legtávolabbi és legrégebb óta üzemelő földi űreszközök, immáron 46 éve távolodnak tőlünk. Elméletileg még jó néhány évig, várhatóan a 2030-as évek közepéig működőképesek maradhatnak, eddig tud a generátoruk elegendő elektromos áramot előállítani ahhoz, hogy a szondák rádiói is üzemeljenek. Természetesen számos más eszközzel is probléma lehet, ahogy most is.