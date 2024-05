Becsapódási kráter a különös mélyedés Indiában

Luna-kráter a neve a különös mélyedésnek, amely Gudzsarát államban van, és a közeli Luna nevű falu után nevezték el. (A hely nem összetévesztendő a hasonló hangzású, szintén becsapódás eredetű Lonár-kráterrel, ami kb. 700 kilométerrel délebbre található) Indiában ez lett a negyedik igazolt becsapódási kráter, bolygónkon mintegy 200 van, amelyet még valamilyen formában láthatunk, az erózió és a geológiai folyamatok a legtöbbet már rég eltörölték.

A kráter mélyedése 1,9 kilométer átmérőjű, és pereme mindössze 6 méterrel magasabb a legmélyebb pontjánál. Nem könnyű feladat a vizsgálata, mivel az év nagy részén víz tölti ki a fákkal körbevett mélyedést, így a kutatóknak több évükbe telt, mire minden szükséges adatot begyűjthettek. A kráter mérete alapján a becsapódó meteorit mintegy 200 méteres lehetett.

Bár eddig is sokan sejtették, hogy a mélyedés kozmikus eredetű, ezt most a vizsgálatokkal is sikerült bizonyítani. A kráterből kidobódott anyagok alatti rétegben található növényi maradványok segítségével azt is megállapíthatták, hogy nagyjából 6900 évvel ezelőtt keletkezett. Ez azt jelenti, hogy nem lehetett oka az Indus-völgyi civilizáció végzetének, amint azt egyesek feltételezték, mivel a becsapódás jóval korábban történt.

A kráter látványa és a bizonyítékai Forrás: Planetary and Space Science

A krátert a Planetary and Space Science folyóiratban közzé tett eredmények szerint egy vasmeteorit, vagy vas-fém összetételű meteorit hozhatta létre. A vizsgálatok feltárták, hogy azok a ritka fémes elemek (pl. platina, ozmium, irídium), amelyeket a becsapódásokhoz lehet kötni, e helyen is az átlagosnál nagyobb mennyiségben vannak jelen. Emellett kőzetolvadékokat, illetve olyan magas hőmérsékleten keletkező ásványokat is találtak, amelyek szintén a becsapódásról vallottak.

A terület az Indus-folyó torkolatvidékéhez tartozott, az Arab-öböl egy benyúló területe és a folyó egyik ága errefelé járt egykor, így az altalaj ezek üledékéből áll. Évszakosan sivár, sivatagos vagy élettel teli sós mocsárból álló terület, ahol sólepárló medencék sokaságát működtetik, India legnagyobb sótermelő régiója. A száraz évszakban a világon az egyik legerőteljesebb párolgást itt mérhetik bolygónkon.