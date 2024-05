Egyetlen fotón látható Veszprém és Pécs

A frontok utáni kiváló átlátszóság – különösen a tavaszi évszakban – különleges, feledhetetlen látnivalókat ad. Főleg, ha megfelelő helyről és időben nézzük.

Így volt ez 2024. április 19-én, pénteken is. Az elvonuló front második napján rendkívül kitisztult a levegő, a páratartalom sokat csökkent, a látótávolság 100 kilométer feletti volt. Fotómon Veszprém látható Péccsel együtt.

Nem elírás, Veszprém történelmi városrésze szerepel a pécsi TV-toronnyal, amely még Pécs város része, illetve a Nyugat-Mecsek legmagasabb csúcsaival.

Légvonalban több mint 120 kilométeres távolságra láthatunk el.

A képen Veszprém majdnem összes nevezetessége kivehető a Benedek-hegytől kezdve a Várhegy majdnem ezeréves történelmi negyedéig. Haladva a képen fölfelé, a Paloznak feletti hegyek is kilátszanak. A következő vonulatok Balatonendréddel kezdődnek több mint 30 kilométerre, még tovább haladva a fotón a Somogyi-dombság vonulatait vehetjük ki, a kép tetejét pedig a Nyugat-Mecsek koronázza meg, a Misina, a Kis-Tubes és a Tubes csúcsokkal, valamint a rajtuk épült kilátókkal.

Forrás: Beinrohr László

Nemcsak az átlátszóság volt kiváló, hanem a légkör nyugodtsága is. A mellékelt képrészletekben az egyes emberek is látszanak a Benedek-hegyen, több mint 8 kilométerre. A Főszékesegyház toronyórájáról leolvasható a kép készítésének ideje: valóban 18:50 körül született, emellett a Pannon Egyetem Aulájának felirata is kivehető, csakúgy, mint az Egyetem utcában közlekedő autók több mint 9 kilométeres távolságban.

Forrás: Beinrohr LászlÓ

A kiváló légkör 120 kilométerre is éreztette a hatását: a TV-torony részei egyértelműen kivehetők a kilátóterasszal, ahogy a torony csíkos-piros-fehér festése is. Rendkívüli az is, hogy a Tubes tetején levő János-kilátó is észlelhető, amely sokkal kisebb a TV-toronynál. Sőt, további két adótorony is azonosítható a Tubesen, mindez 120 kilométerre.

Ezt a fotót éppen el lehetett készíteni ilyen kompozícióban, és ez tudatos választás volt. A fotó a Veszprém melletti Kis-Papod csúcsáról készült. A nehézség nemcsak a távolság, hanem az is, hogy a Mecsek vonulatai épp csak kilátszanak, kis kontrasztúak ráadásul, így a földközeli pára és por fokozottabban rontja a látványt. Erős távcső és kiváló felszerelés is kellett a képhez, 1000 milliméteres és még ennél is nagyobb fókusztávolsággal készültek fotók. A hegyre látogató turistáknak erős binokulár ajánlott. Akinek nem fontos a kompozíció, a szomszédos, magasabban fekvő Papod csúcsát ajánljuk, amelynek tetején kiépített kilátó van.

A képért háromszor tettem meg az utat Veszprémbe, mire sikerrel jártam. Civilben biokémikus, hobbiból bolygófotós vagyok, aki ilyen ritkán elkészíthető, különleges képekre specializálódik. Facebook-oldalamon több hasonló képem is megnézhető.

Írta: Beinrohr László