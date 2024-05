Hamu borította be az indonéziai szigetet

A Ruang egy Indonéziához tartozó, kerekded vulkáni sziget, amelyen utoljára 2002-ben volt kitörés, 2024 április 16-án azonban újra életre kelt, egy igen jelentős és látványos robbanással. A kitörési felhőt éjszaka cikázó villámok sokasága világította be és tette kísértetiessé.

Valószínű, hogy a szigeten élők számára azonban nem a látványos szó lesz az, amivel majd emlékezni fognak a kitörésre, ugyanis annak hatására több száz ház vált lakhatatlanná, a növényzetet is (beleértve a termesztett növényeket) tönkretette.

A nagyobb károkat eddig a sziget északi része szenvedte el. Azonban, hála a szakemberek figyelmének és felkészültségének, a lakosságot még a kitörés előtt ki tudták telepíteni a szigetről és a veszélyeztetettnek minősített szomszédos partok közeléből.

A sziget és környéke április 12-én Forrás: Earth Observatory

A sziget és környéke április 20-án – jól látható, hogy a smaragdzöld erdők helye szürke lett. Forrás: Earth Observatory

A Ruang néhány évtizedenként, de nem túl rendszeresen produkál hasonló, robbanásos kitöréseket. A jelenlegi aktivitása során a vulkáni gázokból és hamuból álló kitörési felhő elérte a sztratoszférát, 20 kilométeres magasságig jutott, azonban a kéntartalom alacsony ahhoz, hogy a klímára hatása lehessen. A nagy magasságba jutott anyagok néhány hét vagy hónap alatt kiülepednek majd a légkörből.

2002-es műholdfelvétele az akkori kitörésről. Forrás: Earth Observatory

Az első robbanásokat piroklasztárak is követték, amelyek a szigetet beborították forró vulkáni törmelékkel. Ez sajnos azt is jelenti, hogy esős időben ezek a lerakódások folyékony betonhoz hasonló sárfolyamokká válhatnak, vagyis laharok is fenyegethetik majd a sziget lakóit. Ez akár hosszú évek alatt is bekövetkezhet bármikor, ha jelentősebb csapadék érkezik, így ha a kitörés be is fejeződik majd, a hatásaira még nagyon sokáig oda kell figyelni.

Eruption at Ruang volcano🌋 in North Sulawesi🇮🇩 this morning.

Ash cloud to heights of 5000m above the summit crater, according to Indonesian authorities. 📸 @id_magma pic.twitter.com/ctAWmrBYYw — Øystein L.A. (@oysteinvolcano) April 30, 2024

A 725 méter magas vulkán előbb lecsendesedett, majd április 30-án újból igen heves robbanásokat produkált, amelyek egyelőre erősebbnek tűnnek az első szakasz robbanásainál. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy meddig tarthat a Ruang aktivitása.

PVMBG kembali menaikkan status Gunungapi Ruang menjadi level IV atau ‘Awas’ per hari ini, Selasa (30/4) pukul 01.30 WITA. Peningkatan status tersebut dilakukan setelah gunungapi itu kembali meletus dan mengeluarkan kolom erupsi mencapai 2.000 meter dari atas puncak. pic.twitter.com/hDpFSSHlYH — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) April 30, 2024

Indonézia a csendes-óceáni tűzgyűrű részeként mintegy 130 aktív vulkán otthona, és bár az ország geológusai kiváló szakemberek, a katasztrófák megelőzésében nincs mindig könnyű dolguk, mivel az ország rendkívül sűrűn lakott is.