Megmérték, mennyi víz folyik a folyókban

A NASA segítségével születhetett meg az a kutatási eredmény, amelyben a világ folyóinak vízhozamát mérték fel, minden korábbinál pontosabban. Az eddigi adatok egy 1974-es ENSZ adatbázison alapultak, annak évenkénti újra becslésével, de anélkül, hogy új mérések zajlottak volna. Azóta azonban rengeteg új vízmérő állomás létesült, és a csapadékadatokból is jóval pontosabbak állnak rendelkezésünkre.

A felmérésből az is kiderült, hol használják e vizeket különösen intenzíven: az észak-amerikai Colorado, a dél-amerikai Amazonas, és az afrikai Orange folyók vízgyűjtőin van különösen nagy nyomás.

A folyók vízhozama – szürke szín jelzi azt, ahol negatív a vízhozam, vagyis az emberi tevékenység többet emel ki, mint amennyi a csapadék révén a folyókba kerül. Forrás: Nature Geoscience

A bolygónk édesvízkészletével jól kell gazdálkodnunk, hisz nagyon sok szükség van a vízre, és sok helyen már most is túl kevés jut belőle az embereknek. A kutatás során most az egyedi vízhozam mérések adatait számítógépes modellezéssel egészítették ki, a világ folyóinak mintegy 3 milliónyi meghatározott szakaszán.

Bár már régóta végeztek felméréseket a folyók vízhozamát illetően (vagyis arról, hogy mennyi víz folyik az óceánokba), a teljes, folyókban tárolt vízkészletre vonatkozó becslések igen bizonytalanok voltak. Cédric David, a kutatás résztvevője elmondta, hogy olyan ez, mintha úgy költenénk a számlánkról, hogy nem tudjuk, mennyi pénz van rajta: „Nem tudjuk, mennyi vizünk van, és a népességnövekedés meg a klímaváltozás tovább bonyolítja a helyzetet.”

A Colorado folyó egyike a negatív vízhozamú vizeinknek. Forrás: NASA

A számítások szerint bolygónk összes folyójában 1980-2009 közti évek átlagában 2246 köbkilométernyi víz volt bármely adott pillanatban. Ez a világ teljes édesvízkészletének 0,006 százaléka, a Balaton teljes vízmennyiségének közel 1200-szorosa.

Annak ellenére, hogy ilyen kevéske csak az édesvízen belül is a folyók részaránya, mégis az emberiség hajnalától fogva létfontosságúak voltak számunkra e vizek. Gondoljunk bele csak abba, hogy a nagy ókori civilizációk folyóvölgyekben születtek meg.

A kutatás során a 2022 decemberében felbocsátott SWOT nevű vízszintmérő műhold adatait is figyelembe vették.

A legtöbb víz az Amazonas medencéjében található, ez 850 köbkilométernyi, és ugyaninnen folyik az óceánba a legtöbb víz, 6789 köbkilométernyi minden évben.

A világ összes folyójából átlag 37411 köbkilométernyi víz jut az óceánokba minden évben.

Vannak olyan folyószakaszok is, nem is kevés, amelyek a vízhasználat miatt kevesebb vizet engednek tovább, mint amit kaptak. Ezek, a negatív vízhozamként említett adatok arról tanúskodnak, hogy hol a legnagyobb az emberi vízfelhasználás.