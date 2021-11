A nap képe: Nyugati csillagvirág

A nap képe: Gyimes

Tegnap, délután. Gyimesbükk, Áldomás pataka. Egy udvarra kérezkedtem be, ahol ez a gyönyörű kert volt.Kiderült, hogy egy volt páciensem lakik ott, és a szomszédságban a fia, illetve a másik fiának a fia a túlodalon. A táj annyira lenyűgözött, hogy még a nevét is elfelejtettem megkérdezni, pedig még ajándékot is adott.