A nap képe: Kíváncsi tekintetek (és fülek) napkeltekor

A nap képe: Topogás a jégen

Nemrégen még a Balaton egy másik arcát láthattuk, amikor is annyira hideg volt, hogy a Balaton egyes része fagyásnak indult, mint azt láthatjuk ezen a képen is. A kacsák és egyéb madarak simán tudtak az enyhén befagyott tavon közlekedni. A fotó Balatonbogláron készült. Tavaly februárban kimentem drónozni és igazat megvallva nem számítottam semmi érdekesre, egy szokásos napsütéses nap, annyi különbséggel, hogy jeges volt minden. Kicsit berepülve a Balaton közepe fele, megpillantottam a képen látható kacsa csapatot és gondoltam milyen jól néz ki, a kompozíció is rendben, az összhatás pazar, szóval kattintottam egy képet, majd megosztottam Instagramon is. Szerintem a fotó teljesen jól érzékelteti, hogy a természet mire képes !